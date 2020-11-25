25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

С Земли впервые со Средневековья будет видно редкое явление в космосе

08:00 25.11.2020
0

По расчетам астрофизиков, следующее максимальное сближение Юпитера и Сатурна возможно в марте 2080 года, после чего это явление вряд ли произойдет раньше 2400 года.

% name% title
По расчетам астрофизиков, следующее максимальное сближение Юпитера и Сатурна возможно в марте 2080 года, после чего это явление вряд ли произойдет раньше 2400 года.

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное со времен Средних веков расстояние.

О предстоящем редком космическом явлении заявили астрофизики из Университета Райса, отметившие, что процесс можно будет увидеть с Земли после захода Солнца.

По словам профессора Патрика Хартигана, сближение Юпитера и Сатурна происходит примерно каждые 20 лет, но на такое расстояние они не подходили с 4 марта 1226 года. В этом году процесс продлится с 16 по 25 декабря.

- 21 декабря они будут выглядеть, как двойная планета, которую разделяет расстояние меньше диаметра полной луны. Лучшие условия для наблюдения будут вблизи Экватора, однако увидеть явление можно будет из любой точки Земли. Этот планетарный дуэт будет появляться в небе каждый вечер примерно на час после захода Солнца, - пояснил ученый, добавив, что планеты в это время будут достаточно яркими.

По расчетам астрофизиков, следующее максимальное сближение Юпитера и Сатурна возможно в марте 2080 года, после чего это явление вряд ли произойдет раньше 2400 года.

космос солнцестояние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

pixabay

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опрос: понесла финансовые потери из-за пандемии почти половина жителей России
08:45 25-11-2020
Опрос: понесла финансовые потери из-за пандемии почти половина жителей России
ОП «РИК» : Нас выбирают и нам доверяют лучшие!
08:44 25-11-2020
ОП «РИК» : Нас выбирают и нам доверяют лучшие!
Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
08:30 25-11-2020
Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
Почему в России принято издеваться над покойниками?
08:23 25-11-2020
Почему в России принято издеваться над покойниками?
День Завета отмечается 25 ноября 2020 года: Что это за праздник?
08:20 25-11-2020
День Завета отмечается 25 ноября 2020 года: Что это за праздник?
Они управляют полетами: авиадиспетчеры рассказали о своей работе
08:15 25-11-2020
Они управляют полетами: авиадиспетчеры рассказали о своей работе
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 25 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 25-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 25 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Сильная молитва святителю Иоанну Милостивому на достаток и сохранение материальной стабильности в день памяти 25 ноября 2020 года
08:05 25-11-2020
Сильная молитва святителю Иоанну Милостивому на достаток и сохранение материальной стабильности в день памяти 25 ноября 2020 года
С Земли впервые со Средневековья будет видно редкое явление в космосе
08:00 25-11-2020
С Земли впервые со Средневековья будет видно редкое явление в космосе
Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 25 ноября 2020 года
07:50 25-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 25 ноября 2020 года