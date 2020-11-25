Можно ли брать кредиты в год быка или лучше взять до конца 2020? Денежные советы астрологов каждому знаку зодиака на 2021 год

Специалисты подготовили несколько рекомендаций для тех, кто хочет как можно скорее погасить свои кредиторские обязательства и прожить год Быка финансово успешно.

Специалисты подготовили несколько рекомендаций для тех, кто хочет как можно скорее погасить свои кредиторские обязательства и прожить год Быка финансово успешно

Наверное, многим хотелось бы знать, как относится к кредитам Бык в свой год? А что тут мудрить? Ответ-то лежит на поверхности: как может Бык относиться к своему ярму – конечно же, отрицательно. Как и каждый человек относится к кредиту: тянуть-то его нужно все равно, если только придется брать.

Но даже если тяжело придется отдавать заем, да еще с непомерными процентами – люди все равно будут влезать в долги. И изо всех сил будут пытаться гасить свои кредиты досрочно.

Специалисты подготовили несколько рекомендаций для тех, кто хочет как можно скорее погасить свои кредиторские обязательства и прожить год Быка финансово успешно. Вот как это выглядит в зодиакальном круге:

Овен (21 марта — 19 апреля)

Если в год Быка представители этого знака закроют ипотеку – в дальнейшем их финансовые дела пойдут успешно. Но с одним условием: они не будут больше оформлять ипотеку никогда, иначе им не выпутаться из долгов до конца своей жизни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам полезно вспомнить о том, что они не представляют собой МВФ (Международный валютный фонд), и что долги могут успешно разрушить даже многолетнюю дружбу. Не давайте деньги взаймы, и не занимайте сами. Только при таких условиях вы останетесь в хороших отношениях со своими друзьями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для финансового успеха Близнецам не следует скупать товары, поддавшись всеобщей панике; нужно постоянно искать новые источники дохода и не влезать в краткосрочные займы. Этому знаку зодиака стоит озадачиться поиском партнера, который помог бы им удержаться под натиском житейских бурь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рожденные под знаком Рака представители удивительно прагматичны, они покажут свою способность, особенно в части финансовых онлайн-сервисов. Они не только оптимизируют свои расходы, но и сумеют вернуть старые долги, на которые уже почти не рассчитывали.

Лев (23 июля — 22 августа)

В наступающем 2021 году и без того не бедствующий Лев сумеет сохранить свое благосостояние и приумножить его.

Это произойдет в том случае, если Лев не допустит оплошность, и не начнет устраивать пышную свадьбу, чтобы блеснуть перед всеми своей щедростью и богатством. Подобное расточительство способно разорить Льва и повергнуть его в непомерные долги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Этот знак зодиака не нужно учить экономии – Дева бережлива от природы. Но первая половина года начнется для Девы не совсем благополучно, а стремление сходу улучшить финансовое положение приведет только к некоторому его ухудшению.

Если вы сумеете инвестировать свои средства в нужное дело в августе – то к концу 2021 года уже получите первую прибыль.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Деньги не пройдут мимо этого знака. Но зная добрый характер Весов, родственники и друзья будут слезно просить о финансовой поддержке. Если Весы пойдут у них на поводу – то останутся без гроша. Поэтому им надо проявить характер и научиться отказывать «бедным» родственникам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

2021 год готовит несколько неважных сюрпризов для Скорпионов. Финансовые дела сложатся у Скорпионов так, что им придется оформить кредит, причем, возможно, не один. Риски могут оказаться неоправданными, либо же вы невнимательно отнесетесь к документам, что приведет к большим финансовым потерям.

Однако к концу 2021 года вы оправитесь от удара и сумеете поправить ситуацию, но финансовый шторм потреплет вас изрядно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам придется освоить нелегкую науку, как экономить и правильно расходовать свои финансы аккуратно, чтобы научиться новым способам увеличения доходов.

Если придется этому знаку брать кредит, то то только на образование. Все остальные расходы нецелесообразны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В 2021 году Козерогам придется решать вопрос с недвижимостью, для чего понадобится ипотека. Хладнокровный расчет и продуманное решение поможет рассчитать самые выгодные условия, и уже через короткий срок появится возможность закрыть долг досрочно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если Водолеям удастся достичь договоренности – они смогут оптимизировать расходы по существующим займам, и в целом улучшить свое финансовое положение. А в общем 2021 год для Водолеев будет успешным в плане финансов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам следует в будущем году проявить больше энергичности, чтобы привлечь состоятельных инвесторов и начать успешный бизнес. А посему Рыбам не надо почивать на лаврах, а решительно браться за дело с первых дней нового года.

Богатство само не придет в дом и не упадет с неба, чтобы его достичь – придется приложить немало усилий.

Источник: rsute.ru