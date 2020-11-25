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Имена девочек в 2021 году: популярные и красивые

01:00 25.11.2020 Фото: pxhere.com
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В 2021 году популярности не теряют русские и славянские имена. По данным ЗАГСОв, наиболее актуальными остаются имя Соня, Даша, Настя, Маша, Полина.

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В 2021 году популярности не теряют русские и славянские имена

Популярность тех или иных имен меняется год от года, и 2021 не является исключением. К выбору имени для ребенка нужно отнестись со всей серьезностью. В частности, девичье имя гораздо больше влияет на судьбу и черты характера, нежели имя мальчика. Зачастую мужчину оценивают по его делам, а для женщин более важно впечатление, которое она производит.

Актуальные женские имена в 2021 году

Не только астрологи, но и специалисты в таких сферах как социология и экономика сходятся во мнении, что мир находится на пороге кардинальных изменений. Таким образом, девочки, которые появятся на свет в наступающем 2021 году Быка, будут наделены такими качествами как упрямство, эмоциональность. Кроме того, их будут отличать потребность в любви родных и близких. Именно в этом кроется их уязвимость.

В 2021 году популярности не теряют русские и славянские имена. По данным ЗАГСОв, наиболее актуальными остаются имя Соня, Даша, Настя, Маша, Полина и пр. Кроме того, будут модными имена Василиса, Варвара, Ярослава, Злата.

Многие родители при выборе имени в настоящее время полагаются не только на собственные предпочтения, но и стараются обратиться к святцам. Исходя из традиционного церковного календаря можно выбрать имя для дочки, как это делали в прошлом. В последнее время некоторые родители предпочитают давать ребенку двойное имя.
Тенденции в выборе имен для девочек

Имена девочек могут быть традиционным, популярными либо экзотическими. Стоит отметить, что традиционные имена не вызовут удивления у окружающих, не привлекут лишнего внимания к ней. С другой стороны, порой родители дают дочерям экзотические имена, чтобы она всегда оставалась в центре внимания, выделялась на фоне остальных детей.

Выбирая самое модное имя, родные хотят видеть девочку самой яркой. Между тем с течением времени оказывается, что такое же имя выбрали многие другие родители. При желании, по имени можно даже угадать год рождения девушки. К примеру, очень много девочек назвали именем Алиса в год премьеры популярного в Советском Союзе фильма «Гостья из будущего».

Много имен попали в традиционный церковный календарь из языческого мира. Кроме того, большая часть наиболее распространенных имен имеет древнегреческое либо древнеримское происхождение. С течением времени они стали наиболее привычными. Некоторые иностранные имена на волне популярности героинь романов и фильмов также становятся традиционными, но это скорей исключение из правила.

Источник: rsute.ru

2021 год выбор имени женские имена популярно ЗАГС
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