Именины 25 ноября: церковный календарь

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»

Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»

Матвей от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Нил от древнегреческого имени Нейлос, происходящее от названия реки Нил

Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»