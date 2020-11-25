Именины 25 ноября: церковный календарь

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Афанасий
|от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
|Борис
|от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Даниил
|от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Лев
|в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
|Матвей
|от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Нил
|от древнегреческого имени Нейлос, происходящее от названия реки Нил
|Савва
|от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»