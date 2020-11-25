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Именины 25 ноября: церковный календарь

07:10 25.11.2020 Фото: pixabay
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По церковному православному календарю 25 ноября отмечается 18 мужских именин.

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Поздравляем!

25 ноября именины отмечают

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
Матвей от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Нил от древнегреческого имени Нейлос, происходящее от названия реки Нил
Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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