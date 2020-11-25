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Булочки, котлеточки, супчики: стала звездой интернета повариха из Новосибирска

08:49 25.11.2020 Фото: Соцсети
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Подписчики набирались медленно, но это женщину не расстраивало.

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Подписчики набирались медленно, но это женщину не расстраивало.

Заводская повариха из Новосибирска выложила в Инсту, как режет лук, и проснулась знаменитой.

Евгения Романова всю жизнь занималась честным трудом. Булочки, котлеточки, супчики — каких только шедевров не выходило из-под её талантливых рук. Последние годы работала на заводе, между делом начала постить рецепты в инсту. Подписчики набирались медленно, но это женщину не расстраивало.

А недавно Романова решила, что в Сети не хватает мануала по правильной нарезке лука. И угадала. Видос про это самое дело перепостил блогер, он разлетелся по Сети, и наутро у Евгении было уже 40 тысяч фолловеров (сейчас больше). К вниманию повариха относится спокойно — планирует и дальше бомбить простые рецепты.

знаменитость инстаграм повар
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