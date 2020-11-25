Высказался за дополнительную компенсацию переработок Медведев

Также он предложил пересмотреть допустимое соотношение постоянной и стимулирующей частей заработной платы в российском законодательстве.

Также Медведев предложил пересмотреть допустимое соотношение постоянной и стимулирующей частей заработной платы в российском законодательстве. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во вторник предложил депутатам пересмотреть варианты компенсации за ненормированный рабочий день, предусмотрев введение материальных выплат работникам. «Трудовой кодекс еще с советских времен не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но это такая компенсация, которая далеко не всем нужна», — сказал Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства.

-Возможны разные пути решения этой проблемы — здесь может стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверно, есть возможности, связанные с введением материальной компенсации,- Дмитрий Медведев председатель «Единой России»

Председатель партии добавил, что с момента появления понятия ненормированного рабочего дня в советском законодательстве его границы значительно расширились, что создает возможности для злоупотреблений им со стороны работодателей.

Также Медведев предложил пересмотреть допустимое соотношение постоянной и стимулирующей частей заработной платы в российском законодательстве.