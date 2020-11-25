Красивейшие поздравления на День матери в ноябре 2020

День матери отмечается в России с 1998 года, но в отличие от Международного женского дня 8 марта, многие не помнят эту дату.

Красивые поздравления с Днем матери - 29 ноября 2020 года

29 ноября 2020 года - День матери.

Красивые поздравления с Днем матери.

Добрейший, светлый и красивый праздник



День Матери в финале ноября,Возможность замечательную даритПоздравить, мама милая, тебя!

Всенепременной пожелать удачи

Здоровья, сил и радостнейших дней!

Пусть твое сердце никогда не плачет,

Будь счастлива сама и за детей!

Автор: Екатерина Шелыгина

С днем матери я поздравляю

Всех женщин на этой Земле!

Любви им большой пожелаю,

Пусть солнце искрится в окне!

Пусть легкими будут дороги,

Не сложными будут пути,

Чтоб все их смогли вы проехать,

А если вдруг нужно — пройти!

Надежды, и веры, и счастья,

Чтоб помнили дети о вас,

Всегда: и сегодня, и завтра

Великое множество раз!

Автор: Колесник Ольга

Мамочка, улыбнись мне! Я поздравляю тебя с твоим «профессиональным» праздником, ведь быть мамой — самая ответственная и сложная работа. Спасибо тебе за тепло рук и бессонные ночи. Желаю не тревожить напрасно свои нервные клетки, ведь у меня всегда и все хорошо. Пусть твое здоровье будет отменным, а сердце наполнено спокойствием и любовью!

Автор: Ольга Теплякова

Даже если за полвека



Всю планету обойти,Мне роднее человека,Кроме мамы не найти.

Мама любит бескорыстно,

Знает все мои секреты

На вопросы очень быстро

Найдет нужные ответы.

И сегодня, в праздник славный,



В день морозный ноября,Поздравляю свою мамуС днем всех мамочек любя!

Пусть здоровье не подводит

И замедлят бег года,

Пусть проблемы все уходят,

Будь счастливою всегда!

Автор: Елена Березина

Дорогая, в день осенний,

Спрятавшийся за дождями,

С пожеланьями веселья

Я спешу к тебе с цветами.

Не забуду, как ночами

Ты придумывала сказки.

Как бежали дни за днями —

Был всегда твой голос ласков.

Милая моя, как раньше

Я скажу тебе стихами:

Хоть от детства я все дальше,

Но стремлюсь все также к маме.

Автор: Ольга Капитова

Мамочка! Ты словно яркий и теплый солнечный лучик, украшающий ноябрьское небо, от появления которого день сразу становится светлым и радостным! Твоя безграничная любовь, понимание и доброта всегда согревают и поддерживают меня. Прими искреннюю благодарность, пожелания счастья, здоровья и благополучия в день матери!

Автор: Морозова Инесса

Глаза впервые открывая,



Я вижу лишь тебя одну.Ты лучше всех — я это знаю.И знаю даже почему.

Желаю в этот праздник светлый

Не думать о годах былых —

Они, согласно всем приметам,

Богатство. Береги ты их.

Пусть посетят тебя удача



И доброта родных людей.Да и не может быть иначеС любимой мамочкой моей!

Автор: Ольга Теплякова

Мама, ясный солнца луч!

Светишь ты мне среди туч.

Я спешу к тебе скорей,

Чтобы стало мне теплей.

Благодарности нет края,

В этот день я поздравляю

Лучшую на свете маму!

Нежности дарю ей гамму.

Пусть Господь тебя хранит,

От печалей защитит,

Ну а я клянусь тогда

Радовать тебя всегда!

Автор: Курцева Алина

С днем матери вас поздравляю!

Желаю любви и тепла,

Чтоб дети ценили заботу,

Внимание дарили всегда!

Чтоб дом был окутан надеждой,

Чтоб в нем воцарился уют,

Чтоб каждый сосед был наслышан:



Здесь добрые люди живут!

Еще пожелаю вам счастья,

Хороших друзей и коллег,

Желаю удачи, здоровья,

Хороший вы наш человек!

Автор: Колесник Ольга

С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

Автор: Курцева Алина

День особенный сегодня,

К нему готовились не зря,

День Матери — святой Мадонны

Заполнил все наши сердца.

Тебя, мамуля, поздравляем,

Желаем счастья много лет,

Чтобы всегда ты улыбалась,

Чтоб ярок солнца был рассвет.

Тебе мы радости подарим,

Заполним ею каждый миг.

Всегда мы будем с тобою рядом,

Чтоб мрак вдруг в душу не проник.

Автор: Наталья Фемм

Пусть снежинки конец этой осени значат.

С тобой, мама, мой путь по-особому начат.

Я в дни счастья свои лишь тебя хочу славить.



Тебя с «Маминым днем» хочу сильно поздравить.

Мама, выросла я, но ведь где я ни буду,

Я тропинку в твой дом никогда не забуду.

Поздравленья мои ты прими, дорогая.

Доброй мамы такой во всем мире не знаю.

Автор: Ольга Наумова

Желаем тебе мама, чтобы, несмотря на ноябрьскую холодную и хмурую погоду, в твоей душе всегда царила весна. Чтоб у тебя всегда было хорошее настроение, чтоб ты пореже обращалась к врачам, и чтобы мы, твои дети, почаще приезжали к тебе в гости и радовали своими успехами. С праздником, наша милая мамочка!

Автор: Марина Головко

Много дат в году хороших,

Но красивей не сыскать,

Календарь нас призывает

Вновь день мамы отмечать!

Это повод, мамочка,

Чтоб тебе сказать,

Как тебя люблю я,

И счастья пожелать!

Не грусти, не унывай,

Больше улыбайся,

Слезкам воли не давай

Цели добивайся!

Будь красивой, молодой

Не болей простудой!

Обещаю, огорчать

Никогда не буду!

Автор: Кучерявая Татьяна

Источник: pozdrav.a-angel.ru