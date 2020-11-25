Приготовила ракетный сюрприз для российских войск в Крыму армия США

Солдаты 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии выгружают свои HIMARS из 352-го ... [+] ФОТО АРМИИ США SPC. РАЙАН БАРНС

В четверг американская армия тайком подобрала пару ракетных установок дальнего действия вблизи российского Черноморского форпоста, выпустила несколько ракет, а затем поспешила вернуть пусковые установки в безопасное место на свою базу в Германии. И все это в течение нескольких часов.

Однодневная миссия новой европейской артиллерийской бригады армии была практикой для высокотехнологичной войны. Очевидно, это было послание и для Москвы. Американская армия в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И он хочет, чтобы русские знали.

Ноябрь. 19 миссия началась на авиабазе Рамштайн в Германии. Солдаты 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии погрузили две колесные Высокомобильные артиллерийские ракетные системы, каждая с тремя экипажами, на транспортные самолеты ВВС США MC-130J.

Две румынские ракетные установки запускают ракеты в Черное море во время учений Rapid Falcon 19 ноября 2020 г. ФОТО АРМИИ США SGT. Х. МАРКУС МАКГИЛЛ

С-130 летали на "ХИМАРАХ" в Румынию. Экипажи выгрузились, разместились на румынском полигоне, выпустили ракеты в Черное море, затем вернулись на аэродром, погрузились обратно на С-130 и полетели домой в Германию.

Армия и морская пехота США, которая разделяет эти возможности-называет эти миссии "Химарскими быстрыми проникновениями", или Хиранами. Они являются краеугольным камнем нового подхода подразделения наземного боя к тяжелой огневой мощи. Вместо медленного развертывания по дороге или железной дороге, ракетные установки теперь могут быстро развертываться по воздуху. Это означает, что они могут появиться почти везде, где есть ближайший аэродром.

Сама скорость этих воздушных развертываний помогает усложнить контратакующий огонь противника. Трудно нацелиться на ракетную установку, которая проводит всего несколько часов на земле рядом с вашими собственными силами.

Учения в четверг представляют собой важный поворот для сил армии США в Европе. Армия десятилетиями держала ракетные установки в Европе. Последние отслеживаемые реактивные системы залпового огня были выпущены в 2006 году, когда Пентагон сосредоточил свои ресурсы на войнах в Ираке и Афганистане.

Вторжение России на Крымский полуостров Украины в 2014 году изменило приоритеты армии. Черное море быстро превращалось в русское озеро. В попытке сдержать дальнейшую агрессию армия отправила 41-ю полевую артиллерийскую бригаду обратно в Германию в конце 2018 года.

Сегодня бригада имеет четыре батареи, каждая из которых имеет около девяти пусковых установок. По крайней мере, одна из батарей имеет колесные Химары вместо более тяжелых гусеничных РСЗО.

12-тонный HIMARS несет шесть 270-миллиметровых ракет, которые могут перемещаться на расстояние до 40 миль, или один армейский тактический ракетный комплекс с дальностью действия 100 миль. 26-тонная РСЗО имеет двойную грузоподъемность. "Химары" могут нести меньшую огневую мощь, чем РСЗО, но у них есть преимущество в том, что они достаточно легки, чтобы тащить даже винтовой С-130.

41-я ФАБ тренировалась в Германии в течение года, а затем была развернута в Эстонии для проведения своих первых крупных учений по ведению боевого огня. Россия была недовольна. "Риторический вопрос - как отреагируют американцы в случае такой стрельбы наших военных на границе с США?"об этом заявило российское внешнеполитическое ведомство .

"Критика Россией учений показывает, что наш восточный сосед очень внимательно следит за ними”, - заявил министр обороны Эстонии Юери Луйк.

Быстрое развертывание бригады в Румынии на прошлой неделе может оказаться еще более провокационным. Особенно учитывая новые боеприпасы, которые армия разрабатывает для химар и РСЗО. Они включают в себя противокорабельную ракету и замену АТАКМ, которые могут перемещаться на расстояние до 310 миль.

Это всего лишь 250 миль через Черное море от румынского побережья до Крыма. Армейские Химары, летающие в Румынию и обратно, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе.

Источник: forbes.com