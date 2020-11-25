Байден заявил о готовности встретиться с Трампом, но при одном условии

Байден назвал условие встречи с Трампом

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот попросит.

"Конечно, я встречусь, если он попросит", - цитируют политика журналисты его пула.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.

За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.

Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.

Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.

Источник: РИА Новости