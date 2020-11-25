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Почему начали экономить на подготовке машин к зиме жители России

13:45 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Несмотря на общее снижение расходов на подготовку авто к зиме, в России в 2020 году на 2% выросли продажи автомобильных шин.

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Россияне стали вдвое меньше тратить на подготовку машин к зиме

Российские водители стали существенно экономить на сезонных товарах для автомобиля, а также на услугах автосервисов.
Российские водители примерно вдвое снизили расходы на подготовку своих автомобилей к зимнему сезону по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики ИТ-компании «Платформа ОФД» и сервиса СберАвто (исследование есть у РБК).

Осенью 2020 года спрос упал практически на все товары и услуги, связанные с подготовкой транспортных средств к холодам — рост продаж в данном сегменте стал заметен лишь после резкого изменения погодных условий в середине ноября.

Больше всего сократились расходы на услуги автосервисов — количество обращений к техническим специалистам упало на 48%, а средний чек уменьшился на 24% — до 4520 рублей за одно посещение. Продажи незамерзающей жидкости снизились вдвое по сравнению с осенью прошлого года, однако в ноябре объем рынка упал только на 11%.

Кроме того, российские водители стали реже пользоваться автомойками: объем продаж в этом секторе натуральном выражении снизился на 11%. При этом средняя стоимость услуги по сравнению с прошлым годом выросла на 3% — до 460 рублей.

Несмотря на общее снижение расходов на подготовку авто к зиме, в России в 2020 году на 2% выросли продажи автомобильных шин. Средний чек затрат составил 14210 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году. При этом задумываться о смене резины водители стали позже, чем годом ранее. Основной рост продаж пришелся на вторую и третью неделю ноября.

Источник: autonews.ru

бедность нищета расходы рост цен
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