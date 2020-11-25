"Ну, что, смертнички, поехали!": Доставал из-под завалов живых и мёртвых шахтеров 20 лет горный спасатель Юрий Светлаков из Алтайского края

Подземный спасатель и сам ни раз ходил по краешку бездны. А когда через 20 лет работы получил «звоночек» от мистического Ваньки Горного, бросил все и вернулся на родину.

Юрий Светлаков последние 16 лет живет в селе Стуково Алтайского края

Почти 20 лет спасал шахтеров в завалах, каждый раз рискуя собственной жизнью, Юрий Светлаков из Алтайского края. Своей историей он поделился с читателями «Курьер. Среда. Бердск».

Юрий Николаевич родился в Барнауле. Там окончил школу, ГПТУ, получив профессию шлифовщика. Незадолго до призыва в армию прошел курсы радиотелеграфистов. Служил в погранвойсках сначала на Камчатке, затем на острове Мирный в Тихом океане. Стал отличником погранвойск.

Вернулся на родину, создал семью. И однажды его жизненный путь сделал крутой вираж.

Съездил за колбасой

Шел 1983 год. В те годы было трудно с провизией. Колбасы на Алтае не было совсем, и люди ездили за ней в Прокопьевск, Киселевск, Новокузнецк, Междуреченск. Юрий Николаевич с зятем тоже решил совершить «вояж» за колбасой. В Междуреченск.

-К родственникам зашли, поговорили. А там тетка была. Спрашивает у меня: «Ты трупов боишься?» Я отвечаю, что нет. «Иди к нам работать», - продолжает она. Куда это к вам? «В военизированные горноспасательные части». И я пошел. Побыл стажером, поучился, прошел трех командиров разных отделений. А потом уже и сам работал командиром отделения. Мы стояли на страже здоровья шахтеров. Ликвидировали последствия взрывов, пожаров, затоплений. Мы, горноспасатели, иначе респираторщики. У меня еще было отделение аквалангистов. Проводили учения. В шахте приходилось даже нырять. Вы не поверите, но я в шахте вразмашку плавал, на резиновой лодке плавал, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 63-летний Юрий Светлаков.

Выплыл из шахты и превратился в «рыцаря»

Однажды на шахте «Распадской» Юрий Светлаков вместе с мастером по вентиляции пошел брать пробы воздуха. Мастер довел его до определенного места и показал, мол, видишь там свет, иди туда, там тебя твои ждут на автобусе. Сам развернулся и ушел.

-А я тогда еще молодой был. Топал, топал, вот тебе и вода. Я в сапогах резиновых попробовал, зачерпываю уже. А выйти-то надо. Поплыл потом. Выплыл. С устья шахты вышел, а там мороз более 20 градусов. Пока я в своей робе дошел до автобуса, как «рыцарь» стал. Весь заледенел. На шахте «Томской» на лодке плавал. Проверяли состояние перемычек.

Погибли 76 шахтеров

Самое страшное произошло на шахте «Зыряновской». 76 шахтеров тогда погибло. Было это за несколько дней до Нового года. Произошел взрыв у проходчиков где-то в 2.00, в пересменку. Когда рабочих в шахте находится в два раза больше.

-Мы ночью выехали и ожидали повторного взрыва. А потом несколько отделений пустили в шахту, чтобы взять пробы воздуха. Идти страшно, вдруг еще раз рванет. Мы туда шли и боялись, думали, там останемся. Взяли пробы, лаборатория проверила — треугольника взрываемости нет. Тогда запустили отделения горноспасателей на поиски пострадавших. Мы нашли шестерых шахтеров. Мертвых. У всех одна стрижка была — лысая. Через мойку вышли на путевой штрек и там в вагончиках были 18 человек, все «нули». 19 нашли чуть подальше. Сила взрыва была такая, что на улице при минус 25 градусов на устье шахты таял снег, висели сосульки.

При взрыве метана в шахте никого не осталось в живых. По словам Светлакова, тело последнего шахтера, «водолея», работавшего на насосах, искали с собаками. Поднимали вручную все, что обвалилось. На лопату проходили выработки. Тело нашли нечаянно.

-Откопали руку и кричат: «Все, выходные будут, Васю нашли!».

Юрий Николаевич и один сотрудник из его группы отправлялись на поисковые работы с температурой по 38 градусов. Когда уходили в шахту, медик кричал, чтобы больные вернулись.

-Как можно вернуться, если люди стоят, люди ждут. Да стыдно. Кто мы тогда будем? И пошли, правда, потом нагоняй получили.

Мистика какая-то

Страшные события произошли и на шахте «Шевелькова». Юрию Светлакову нужно было идти брать пробы воздуха за перемычкой. Думал взять с собой двоих стажеров.

-В это время мне в грудь упираются какие-то ладошки. В мозгу проносится: «не ходи, не ходи». Парни меня уговаривают, мол, давай, мы сходим. Я в ответ, что сам схожу, надо же молодых учить. В ушах у меня: не ходи. Кто-то давит меня. Отдал я сумку командира отделения парням, хорошо, что «старикам». Они пошли брать пробы воздуха. Я с молодыми вышел, поехал на фланг набрать пробу воздуха. И произошел взрыв. Я уже подошел к устью, когда меня исходящей волной опрокинуло. Все в угольной пыли. Молодежь бежит от автобуса. В мозгах у меня: там же двое. На комбинат приехали, всех обежал, моих нет. Меня трясет. Потом они выходят. У одного фонарь вместе с каской оторвало, побитые, опаленные. Я их сразу к медикам. Они давай их обрабатывать. Подошел командир отряда, я ему рассказал, что к чему. И здесь выходит «папа», генерал наш. Спрашивает, как дела. Говорю, что живы, только побитые. Он говорит: «Пять суток». За что? Я думал, что домашнего ареста. «Ты что, в первый раз?» Да. «Пять суток, чтобы ни на работе, ни в отряде вас не видели». А что делать? - спрашиваю. «Точно, дурак, водку жрите, страх выгоняйте».

На этой же шахте «Шевелькова» был и другой случай чудесного спасения. Группа работала, когда Юрия Светлакова что-то насторожило. Что, понять не может, чувствует себя не в своей тарелке. Оглянулся по сторонам: все тихо и спокойно, все работают. Выдохнул, а воздух, пар, перед лицом стоит.

-Меня как-будто укололи. Кричу: взрыв будет, валим! Побежали к кислотной машине, кричу машинисту: выдавливай, что можешь, или мы попадем под взрыв. И мы, 18 человек, неслись. Только проехали первые вентиляционные двери, как дало — все закачалось. Еще бы несколько секунд мы задержались, то от нас остались бы только одни лохмотья.

Для горноспасателей любая работа в шахте могла закончиться трагедией. Началу любой операции в отряде предшествовала фраза: «Ну, что, смертнички, поехали!». По словам Юрия Николаевича, любая паника, любой «зевок» в шахте мог закончиться смертью.

Кровь кругом

Были в практике горных спасателей и совсем кровавые истории. Шахтер хотел ломом подправить трос лебедки, а его захватило. И в эту лебедку живого человека, ломая кости, замотало. Кровь была везде: на бортах, на кровле, на почве. Горноспасатели прибыли на место, и не знали, как выматывать тело. Рубили тросы, по кусочкам доставали.

-Насмотрелись. И мозги собирал, и руки, и ноги.

Живые!

Не всегда катаклизмы в шахтах заканчивались несчастными случаями. Горноспасатели вытаскивали из-под завалов и живых людей. В шахте «Томской» произошел обвал. В «мешке» остались люди. Завал разбирали вручную. Разобрали. Все семь шахтеров, находившиеся там, были живые.

Ваня Горный предупреждает

-Ничего не боится только дурак. Когда ты перестаешь бояться, значит, нужно прекращать работать. Иначе тебя прихлопнет где-нибудь. Есть такое поверье про Ваньку Горного. На шахте в стороне Дальнего Востока он погиб. И вот он предупреждает шахтеров, что пора заканчивать работать: или травма будет, и ты вернулся назад, он тебя еще раз предупредит — еще травма. Будь другом, кончай работать, третьего раза не будет, будет смерть. И вот я перестал бояться, и это самое плохое. У меня были травмы. Химический ожог правого глаза и рассечение левого глаза — четыре шва. Не считая ожогов и сильных ушибов. Где-то породина упадет, вроде бы маленькая, по плечу ударит, все — дня два рука не шевелится.

Не только причина отсутствия страха стала причиной ухода из отряда для Юрия Светлакова. Нужен был уход за старенькими родителями. Семья вернулась в Барнаул в 2003 году. Потом супруги купили дом в селе Стуково Алтайского края. Живут там уже 16 лет.

Растит внука

Четыре года назад в семье Светлаковых случилась трагедия — умерла дочь. Остался 4-летний внук. Всю заботу о нем взяли на себя дедушка и бабушка. Мальчишка растет очень любознательным, обожает задавать дедушке каверзные вопросы. И тот обстоятельно на них отвечает. Как взрослому. Почему работает машина, почему снег блестит, и на многие другие вопросы, интересующие внука.

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