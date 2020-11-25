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Оставлял метки, ведущие к могиле: Убил молотком девочку и спрятал тело в поле сосед. Его оправдали

12:59 25.11.2020 Фото: Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю
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Факт оправдательного приговора — большая редкость в России: по статистике ВС, если уголовные материалы уже рассматриваются по существу, шансы на оправдание в суде не превышают одного процента.

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Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка

На Кубани присяжные оправдали обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, сообщает Краснодарский краевой суд.
В июне 2016 года в поселке Звезда отчим подвез падчерицу к дому, однако там она так и не появилась. По факту исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве. Долгое время девочку не могли найти, и лишь в конце января 2020 года на нескольких зданиях в соседнем селе появились надписи, в которых сообщалось о местонахождении останков. В тот же день следователи обнаружили тело в указанном месте. Правоохранители установили причастность 63-летнего местного жителя к убийству.

Как рассказывал подозреваемый, в тот день ребенок несколько раз забегал во двор его дома, отвлекая от работы. По данным следствия, прогоняя девочку, мужчина насмерть ударил ее молотком по голове, а затем спрятал тело в поле. В ходе допроса подозреваемый рассказал следователю, что надписи на строениях оставлял именно он, отмечали в правоохранительных органах.
"Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт", — говорится в релизе.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Позднее на основе вердикта судья будет должен постановить оправдательный приговор, при желании стороны смогут его обжаловать.

Факт оправдательного приговора — большая редкость в России: по статистике ВС, если уголовные материалы уже рассматриваются по существу, шансы на оправдание в суде не превышают одного процента.

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