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"Урод моральный!" обматерила идущего в туалет школьника учительница

15:00 25.11.2020 Фото: Кадр: «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано»
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После того, как школьник заявил, что считает это высказывание оскорбительным, учительница прямо в камеру предложила ему доказать, что она его оскорбила.

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После того, как школьник заявил, что считает это высказывание оскорбительным, учительница прямо в камеру предложила ему доказать, что она его оскорбила.

В Санкт-Петербурге учительница в коридоре обматерила школьника, желавшего пройти в туалет. Видео, которое снял подросток, размещено в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» во «ВКонтакте».

Женщина утверждала, что на этом этаже находятся начальные классы. Она заявила, что не пустит его, в нецензурной форме высказалась о него характере, и предложила мочиться в штаны.

В комментариях к видео появилась информация, что у учительницы недавно умер муж, также работавший в этой школе, и его якобы «довел этот ученик».

«Его сын с тобой еще встретится. ... В окно вылетишь у меня, запомни, урод моральный!», — сказала женщина. После того, как школьник заявил, что считает это высказывание оскорбительным, учительница прямо в камеру предложила ему доказать, что она его оскорбила.

В феврале сообщалось об инциденте в Перми, где ученик встал на колени перед учителем труда, который отказывался отпустить его в туалет. С жалобой к омбудсмену обратилась мать ребенка, которая рассказала, что преподаватель наказал нескольких школьников за разговоры, заставив их стоять в течение двух уроков. «На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем», — рассказала женщина. После этого мальчик вышел из класса без разрешения, прислушавшись к советам одноклассников.

мать педагог учитель
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От редакции

Это норма для учителя?

Аноним, 25 ноября 2020 15:14
Кто нас учит?
Гость, 25 ноября 2020 15:42
Нужно гнать таких учителей из школы поганой метлой!!!

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