Совратил на закладки наркотиков старший брат 10-летнего. Их поймали в Новосибирске

В Новосибирске два брата, один из которых несовершеннолетний, подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины и 17-летнего подростка по факту совершения ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, 22 ноября 2020 года подозреваемые с целью «легкого» заработка незаконно приобрели для дальнейшего сбыта наркотические средства в крупном размере (массой 12,693 грамма). После чего, с целью дальнейшего сбыта, поместили наркотические средства в тайник на территории Железнодорожного района Новосибирска. Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как последние были задержаны сотрудниками полиции.

По ходатайству следователей СКР судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следует отметить, что «легкие» заработки, привлекающие подростков, в конечном итоге приводят их на скамью подсудимых. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств является особо тяжкими, санкция ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. А несовершеннолетний возраст участников уголовного преследования не освободит их от ответственности.

Источник: nsk.sledcom.ru