25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Совратил на закладки наркотиков старший брат 10-летнего. Их поймали в Новосибирске

12:18 25.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Подозреваемые с целью «легкого» заработка незаконно приобрели для дальнейшего сбыта наркотические средства в крупном размере.

% name% title
В Новосибирске два брата, один из которых несовершеннолетний, подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины и 17-летнего подростка по факту совершения ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, 22 ноября 2020 года подозреваемые с целью «легкого» заработка незаконно приобрели для дальнейшего сбыта наркотические средства в крупном размере (массой 12,693 грамма). После чего, с целью дальнейшего сбыта, поместили наркотические средства в тайник на территории Железнодорожного района Новосибирска. Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как последние были задержаны сотрудниками полиции.

По ходатайству следователей СКР судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следует отметить, что «легкие» заработки, привлекающие подростков, в конечном итоге приводят их на скамью подсудимых. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств является особо тяжкими, санкция ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. А несовершеннолетний возраст участников уголовного преследования не освободит их от ответственности.

Источник: nsk.sledcom.ru

наркодилер нароктики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где родители?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 возрастных кризисов, которые проходит каждый
13:20 25-11-2020
5 возрастных кризисов, которые проходит каждый
«Это закон из серии «война с ментальностью»: о профилактике бытового насилия рассказал депутат Госдумы Оксана Пушкина
13:15 25-11-2020
«Это закон из серии «война с ментальностью»: о профилактике бытового насилия рассказал депутат Госдумы Оксана Пушкина
Попал в больницу с пневмонией актер Александр Ширвиндт
13:13 25-11-2020
Попал в больницу с пневмонией актер Александр Ширвиндт
БердскВсе выплаты и пособия в декабре 2020: О деньгах семьям с детьми до начала 2021 года
13:13 25-11-2020
Все выплаты и пособия в декабре 2020: О деньгах семьям с детьми до начала 2021 года
Новых 179 случаев COVID-19 выявили за сутки на 25 ноября в Новосибирской области
13:06 25-11-2020
Новых 179 случаев COVID-19 выявили за сутки на 25 ноября в Новосибирской области
Внесли закон о штрафах до 1 млн рублей за неустойчивый интернет в Госдуму
13:00 25-11-2020
Внесли закон о штрафах до 1 млн рублей за неустойчивый интернет в Госдуму
Оставлял метки, ведущие к могиле: Убил молотком девочку и спрятал тело в поле сосед. Его оправдали
12:59 25-11-2020
Оставлял метки, ведущие к могиле: Убил молотком девочку и спрятал тело в поле сосед. Его оправдали
Полутеневое лунное затмение 30 ноября 2020 года: Что можно и что категорически нельзя делать в этот мощный день
12:50 25-11-2020
Полутеневое лунное затмение 30 ноября 2020 года: Что можно и что категорически нельзя делать в этот мощный день
Стали известны номинанты на Grammy-2021
12:45 25-11-2020
Стали известны номинанты на Grammy-2021
Точный гороскоп для стрельца на 2021 год: Год быка будет весьма удачным
12:33 25-11-2020
Точный гороскоп для стрельца на 2021 год: Год быка будет весьма удачным