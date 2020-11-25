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Названы новые правила использования маткапитала в рамках накопительной пенсии

15:42 25.11.2020 Фото: Pixabay
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В течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счёт Пенсионного фонда владелец сертификата может обратиться с заявлением о том, что средства маткапитала будут использоваться по другим направлениям.

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Срок 6 месяцев обусловлен значительным временем прохождения процедур

Предлагается разрешить гражданам в течение полугода отозвать средства материнского капитала, направленные на формирование накопительной пенсии. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в третьем чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

В течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счёт Пенсионного фонда владелец сертификата может обратиться с заявлением о том, что средства маткапитала будут использоваться по другим направлениям, разрешённым законом — например, на улучшение жилищных условий или образование ребёнка. Также можно будет обратиться с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении этими средствами в случае невостребованности отозванных средств на данные цели.

Предлагаемый срок обусловлен значительным временем прохождения процедур, предшествующих оформлению документов, необходимых для реализации целей, на оплату которых будут направлены средства материнского (семейного) капитала, поясняют в правительстве. В частности, перед тем, как использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий, нужно найти само жильё, застройщика и банк.

Законопроектом предусмотрена возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия таких заявлений. Новые нормы будут распространяться, в том числе, на женщин, отозвавших средства (часть средств) материнского (семейного) капитала до вступления в силу предлагаемых изменений.

Источник: Парламентская газета

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