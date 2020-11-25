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Общество / Стиль жизни

Подложили "свинью": Бузова показала, как сильно ее ненавидят коллеги в шоу "Ледниковый период"

23:20 25.11.2020 Фото: instagram.com/p/CHp723anAGe
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Коллеги очень жестоко подшучивают над артисткой.

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Бузова прекрасно понимает, что она не создана для фигурного катания

Выяснилось, что за кулисами над Ольгой издеваются. Телеведущая призналась, что не понимает таких шуток.

С момента выхода на экраны первого выпуска шоу с участием звезд, выступающих на льду, пользователи сети активно обсуждают Ольгу Бузову. По мнению многих зрителей, девушка не достаточно пластична. Она ведет себя наигранно и многие не верят ее слезам.

Хейтеры и вовсе не понимают, почему телеведущая продолжает принимать участие в съемках. Они уверены, звезда должна была уйти еще в первых выпусках.

Ольга признается – этот эксперимент оказался для нее сложным. Артистке пришлось преодолевать себя не только в психологическом, но и в физическом плане. Нагрузки даются ей тяжело.

Бузова прекрасно понимает, что она не создана для фигурного катания. Ее параметры далеки от стандартов. По словам тренера, телеведущая оказалась «слишком большой» для выполнения целого ряда элементов.

Несмотря на это, звезда не сдается и продолжает идти вперед. Она часто показывает подписчикам закулисную жизнь, включая тренировки на льду. Чаще всего Бузова публикует падения, а также смешные и трогательные моменты.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

На днях Оля удивила всех. Оказалось, что коллеги очень жестоко подшучивают над артисткой. Когда Бузова собралась сделать перерыв и выпить кофе, она обнаружила у себя на стакане огромного таракана.

Телеведущая призналась, что опешила от неожиданности и принялась кричать. Отойдя от первого шока и присмотревшись к насекомому, звезда поняла, что он не двигается. Девушка подошла поближе. Таракан оказался резиновым.

Дрожащим голосом телеведущая записала сторис и призналась, что так сильно ее уже давно не пугали.

Пользователи сети пишут, что шутка была достаточно жестокой. Многие женщины подобных розыгрышей не понимают. Теперь они гадают, кому же насолила телеведущая, и кто так сильно ее не любит.

Источник: kleo.ru

жесткие шутки ледовое шоу телеведущая шок шутки Ольга Бузова
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