В какой цвет одеться каждому знаку зодиака на Новый 2021 год, рассказали астрологи

Водолеям нельзя допустить, чтобы их наряд был скучным. В данном случае идеальными будут платья с пышными рукавами или же экстравагантные блузы с кожаной юбкой.

Эксперты моды советуют выбирать не только вид наряда, чтобы он соответствовал обстановке, но и его цвет

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год, подскажут стилисты и астрологи. Ведь от того, в каком наряде будет проведен Новый год, зависит многое в жизни каждого человека. В особенности это касается цветовой гаммы, которая будет идеально подходить вкусам хозяйки дома.

Таким образом, эксперты моды советуют выбирать не только вид наряда, чтобы он соответствовал обстановке, но и его цвет. Очень важно, чтобы каждый знак зодиака правильно подобрал цвет наряда. А в этом им помогут астрологи.

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год представителям огненной стихии

Овен. Поскольку Овны по натуре очень энергичные и упрямые люди, то им соответствуют яркие и насыщенные цвета. Однако в год Быка астрологи не советуют Овнам делать такие акценты, стоит отказаться от агрессивных цветов, таких как красный, синий и оранжевый. Идеальным вариантом для Овнов станут наряды пастельных тонов, которые нужно разбавить различными блестящими аксессуарами.

Лев. Поскольку Львы всегда любят быть в центре внимания, то Новый год не станет исключение. Именно поэтому астрологи советуют Львам остановить свой выбор на блестящем наряде. В случае, если блестящая одежда будет Львам не по душе, можно свой выбор остановить на нарядах персикового цвета. Ну и, конечно же, украшения только дополнят образ, если они будут золотыми.

Стрелец. Нежный образ стоит выбрать для празднования новогодней ночи Стрельцам. Помимо того, что их наряд должен быть пастельных тонов, им нужно обратить внимание и на сам материал. Для Стрельцов идеально подойдут атлас, сатин и люрекс. Также Стрельцы могут выбрать черный наряд, но в таком случае его нужно будет дополнить блестящими деталями.

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год представителям земной стихии

Телец. Как и символ 2021 года, то есть Бык, так и Тельцы очень любят работать. Для того чтобы все, что они планируют, у них получалось, Тельцам стоит выбрать на Новый год наряд зеленого или коричневого цвета. Дополнить их стильный образ можно с помощью украшений. В этом случае подойдет бижутерия из золотистых металлов.

Дева. Этот Новый год Девам стоит отметить в сдержанном наряде благородного цвета. В таком случае стилисты предлагают остановиться на выборе вечерних платьев коричневого или кремового цвета. Для тех, кто будет встречать Новый год дома, платье можно заменить юбкой и блузой, или же сдержанным костюмом. Главное – чтобы от образа веяло благородством.

Козерог. Поскольку легче всего в 2021 году договориться с Белым Быком будет Козерогам, то и наряд они могут выбирать на свой вкус, то есть любого цвета. Более того, если Козероги чувствуют себя комфортно и уверенно в джинсах, то они будут идеальны для встречи Нового года. А вот про что важно помнить в эту ночь, так это про хорошую укладку и маникюр.

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год представителям воздушной стихии

Близнецы. Представителям знака зодиака Близнецы астрологи советуют встретить Новый 2021 год в наряде голубого цвета, или же любых оттенков голубого. Однако при выборе наряда не стоит забывать и об аксессуарах. У Близнецов обязательно должно быть парное количество украшений. Более того, это касается даже браслетов и цепочек.

Весы. Поскольку Весы по-настоящему умеют держать баланс как в общении, так и в выборе одежды, однако в эту новогоднюю ночь Весы должны по-настоящему пошалить и выбрать какой-то экстравагантный наряд, чтобы выделиться из толпы. Таким нарядом может быть платье на одно плечо яркого цвета, дополненное экстравагантными аксессуарами. Более того, этот наряд Весы захотят носить постоянно.

Водолей. Учитывая тот факт, что Водолеи очень веселые и общительные люди, то их наряд априори смотрится аналогично. Именно поэтому Водолеям нельзя допустить, чтобы их наряд был скучным. В данном случае идеальными будут платья с пышными рукавами или же экстравагантные блузы с кожаной юбкой. Такой наряд точно поразит друзей и окружающих людей.

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год представителям водной стихии

Рак. Удачу Ракам в 2021 году Бык принесет лишь в том случае, если будет правильно подобранный наряд. Таким образом, очень важно, чтобы Раки встретили Новый год в наряде песочного или землистого оттенка. Что касается аксессуаров, то совсем неважно, из каких металлов они будут, главное, чтобы они были трендовыми и модными.

Скорпион. Душа Скорпионов в новогоднюю ночь будет требовать праздника. Именно поэтому они должны тщательно подобрать свой наряд. Однако сделать это можно только с вызывающими украшениями, на которые в этом году будет запрет. В этом случае можно дополнить образ интересной фурнитурой или глубоким декольте с кружевными вставками.

Рыбы. Богато должны выглядеть на Новый 2021 год представители знака зодиака Рыбы. Очень важно, чтобы их наряд подчеркивал талию и скрывал погрешности фигуры. В случае с проблемной талией можно выбрать платье свободного кроя и украсить его поясом, который спрячет все погрешности фигуры. Идеальными цветами для них станут серебристый и золотой.

Источник: rsute.ru