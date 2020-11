День благодарения 26 ноября 2020 года отмечают в США: Красивые поздравления и традиции дня

Индейка и День благодарения стали синонимами, птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику

26 ноября 2020 года - День благодарения в США.

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из самых популярных праздников в стране.

День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы, благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в первую голодную зиму.

Пуритане привнесли в этот праздник глубокий религиозный смысл — они видели в нем способ поблагодарить Всевышнего за милости.

День благодарения стал национальным праздником после соответствующего указа первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году — он предложил отмечать его ежегодно 26 ноября. В 1864 году по окончании Гражданской войны уже Авраам Линкольн провозгласил последний четверг ноября каждого года Днем благодарения, а в 1941 году Конгрессом США был принят билль, законодательно утвердивший эту дату празднования.

С Днем благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом.

В преддверии Дня благодарения расцветает благотворительность: американцы стараются накормить и как-то порадовать своих ближних, которым не повезло в жизни. Даже на станциях метро устанавливаются особые столы, на которые все желающие могут класть свои пожертвования, в том числе продукты. В газетах публикуют объявления примерно такого содержания: «Если Вы пожертвуете $1.90 — Вы сможете подарить горячий обед бездомному или бедному соотечественнику. Пожертвовав $19, Вы поможете накормить 10 человек...» и т.д. В канун праздника благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют обеды.

Второй по важности атрибут Дня благодарения — индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор индейка и День благодарения стали синонимами, птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику.

Третий атрибут праздника — парады (в большинстве своем костюмированные в одеждах 17 века и костюмах индейцев) и веселье.

Поздравления с Днем Благодарения

На свете должны быть праздники не только шумные и пестрые, но и спокойные, уютные, в теплых сочных тонах… Поздравляю с Днем благодарения! Пусть сбываются мечты, каждый день приносит радость и всегда будет то за что можно искренне с улыбкой поблагодарить судьбу!

В День благодарения пора благодарить небеса за теплый кров и сытный стол, за удачи и все благополучие… Примите мои поздравления! Пусть жизнь идет своим мирным счастливым чередом, пусть в доме всегда будет достаток, а на семейных встречах будет весело и уютно!

На День благодарения непременно нужно приготовить индейку и вкусный пирог, украсить дом… Но главное – вместе собраться самым близким дорогим людям. Поздравляю с Днем благодарения! Пусть сегодня в вашем доме звучат искренние слова благодарности за все хорошее, а лучшие надежды – вскоре сбудутся!

Happy Thanksgiving! All the year round may material prosperity stay with you, and your home always be full of happiness, beauty and friends. Do not forget to thank your family and friends for the fact that they are always with you, remember about it not only once a year, but every day.

Поздравляю с Днем благодарения! Заморский праздник прижился и на нашей земле, наверное, потому что его суть – семейное торжество приправленное благодарностью к судьбе за ее щедрые милости, вполне универсальна для всего мира! Примите наши искренние и самые светлые пожелания к этому яркому празднику поздней осени!

Поздравляю с Днем благодарения! Этот праздник удачно сочетается с осенью, временем собирать урожай и подводить итоги… От всей души я желаю вам, чтобы они всегда были хорошими! Пусть крепнет счастье в родном доме, пусть сбудутся все заветные мечты!

Дорогие наши американцы! Отмечайте свой день Благодарения так, чтобы от восхищения содрогнулся весь мир. Пусть ваши дни всегда будут погожими и светлыми, несмотря на холодную ноябрьскую погоду. В преддверии суровой зимы мы хотим пожелать вам силы и процветания вашей великой стране.

День благодарения – поздний осенний праздник, вобравший в себя все тепло и краски уходящей осени… Стол украшен традиционными лакомствами, и хочется думать о хорошем, и тихонько поблагодарить судьбу за все, что складывается благополучно… Позвольте поздравить вас и пожелать вам всего наилучшего!

На День благодарения в доме, в уютном кругу родных, особенно уютно, а на столе – традиционная индейка, а за окном – самый хвостик яркой осени! Примите мои поздравления с этим замечательным праздником, пожелания провести его с теплом на сердце и далее жить в сказочном благополучии!

День благодарения – праздник первых переселенцев, но хорошо прижился во многих странах, как день, когда поблагодарить судьбу за счастье и благополучие! Сегодня, в этот светлый день я поздравляю вас, желаю уютно встретить его в кругу родных и никогда не грустить!

Поздравляю с Днем благодарения! За богатым праздничным столом в кругу семьи благодарю за подаренные мне жизнь и любовь, поддержку в трудных ситуациях! Пусть сегодняшний день покажет нам светлые стороны каждого человека на нашем жизненном пути, скажем «спасибо» судьбе за её уроки! Желаю всем хорошего настроения, достатка в доме и благополучия!

Поздравляю с Днем благодарения. Желаю миллион улыбок, приятных моментов счастья, семейного уюта и комфорта в этот день! Пусть все ценят и все будут благодарны за то, что имеют.

At Thanksgiving, this time of great gratitude, it is most fitting that we express our sincere appreciation for your business and support. Our company would not be what it is today if it were not for people like you. You are not only a valued customer – you’re also a true friend to us.

Here’s wishing you a Happy Thanksgiving, full of relaxation and joy. Thank you again, from everyone on our staff.

На пороге зимы, в День благодарения, особенно желанен обильный праздничный стол, яркий праздник, больше прочего украшенный семейным счастьем в кругу родных! Пусть этот День благодарения станет для вас временем подведения достойных итогов и новых надежд!

Я предлагаю красивый тост. За Америку! За эту прекрасную, процветающую страну! Пусть этот прекрасный праздник – День Благодарения – запомнится им на всю жизнь. От себя хочу пожелать им вселенского счастья и мирного неба над головой. Пусть восторжествует на земле добро, и Бог дарует всем не только хлеб насущный, но светлую душу и чистые помыслы.

Настал День благодарения, на столе пора появиться индейке, клюквенному соусу и яблочному пирогу! И конечно, главное в этот день собраться вместе всем родным, подумать о том, как много хорошего есть в нашей жизни и как много хорошего предстоит! С Днем благодарения!

Сегодня наша великая и благословенная Америка празднует День Благодарения. Мы хотим поздравить ее с этим святым праздником и пожелать всего самого лучшего. Пусть они живут в мире и согласии с самими собой и со всем миром. И пусть в каждом доме сегодня запахнет жареной индюшкой.

Моя любимая Америка! Страна свободы, независимости и финансового благополучия. В преддверии празднования Дня Благодарения я хочу от всего сердца пожелать тебе всегда оставаться той страной, какую я люблю и какую я хочу видеть всю свою жизнь. Будь счастлива, моя страна мечты!

Эти строчки сегодня я хочу посвятить нашим дорогим американцам. Они празднуют свой День Благодарения. Давайте не будем отступать от их традиций и от всей души поблагодарим эту замечательную страну просто за то, что она есть. Восхвалим ее людей и пошлем им белых голубей. И пусть они несут на своих крыльях надежду на счастливое будущее.

