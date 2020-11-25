Зимние каникулы в январе 2021 года в Новосибирске: будут ли их продлевать

Школы в Новосибирской области пока не планируют продлевать новогодние каникулы

Власти Новосибирской области пока не планируют увеличивать продолжительность зимних каникул и рассчитывают начать третью четверть в школах в очном режиме, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре "Интерфакса" в среду.

"Пока мы не планируем рассмотрение продления зимних каникул. Но чтобы не слукавить и вас не обмануть, я все-таки скажу ту фразу сакральную, которую я говорил весь сентябрь и октябрь: все будет зависеть от эпидситуации", - сказал он.

Он также отметил, что решение о формате обучения в третьей четверти еще не принято.

"Надеюсь, что мы ее начнем в нормальном очном режиме", - сказал Федорчук.

Он также отметил, что в настоящее время в регионе дистанционно обучается около 40% школьников 6 - 10 классов, ученики 1 - 5 и 11 классов учатся очно, также очно учатся ученики малокомплектных и малочисленных школ, а также коррекционные.

Федорчук отметил, что во второй четверти переход на дистанционное обучение был менее болезненным, чем весной, хотя сбои разного рода исключить не удалось.

"Ситуация остается сложной, и та форма обучения, которую мы выбрали, она, на самом деле, остается единственно возможной. <...> Я не являюсь сторонником дистанта, есть вещи, которые в дистанте делать практически невозможно - это воспитание и социализация, но на сегодняшний момент другого формата, кроме того, который мы предложили, я не вижу, чтобы сдержать распространение инфекции быстрыми темпами", - сказал он, напомнив, что длинные каникулы после первой четверти были связаны с высокой заболеваемостью среди педагогов.

В декабре будет обсуждаться возвращение в очный формат учеников 9 классов, сказал министр.

Он также отметил, что в зависимости от выполнения учебных планов школы могут продлить учебный год, однако вряд ли это будет массовой практикой.

"Пока мы массово продлевать учебный год не планируем", - сказал он.

Министр сообщил, что в настоящее время на больничном по разным причинам находится 3506 педагогических работников, из них в школах - примерно 1300 человек из 40 тыс. учителей.

"По COVID-19 у нас 196 заболевших в школах на контроле находится, это 90 детей и 106 взрослых, 124 заболевших в дошкольных образовательных организациях - 36 детей и 88 взрослых, на карантин закрыто 32 группы, у нас есть две школы, в которых классы закрыты на карантин в Бердске и Новосибирске", - сказал он.