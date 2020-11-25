Списывают детские пособия за долги у родителей инвалидов. Это законно?

Женщина обратилась в региональное отделение ПФР с просьбой промаркировать пенсии детей, но ей ответили, что «кодируется только пенсия по потере кормильца, а пенсию по инвалидности банк имеет право удерживать».

Поэтому с лета 2020 года Пенсионный фонд России должен кодировать выплаты, с которых запрещено списывать долг.

«Ъ» собрал жалобы родителей детей-инвалидов, которые не смогли получить детские пенсии из-за ареста счетов и списания денег по постановлению судебных приставов. Согласно коррективам в законе об исполнительном производстве, пособия списывать за долги нельзя — Пенсионный фонд должен специально кодировать такие поступления. Однако в Челябинской и Белгородской областях, а также в Коми, Крыму и Москве зафиксированы именно такие случаи.

Летом 2020 года в России вступили в силу изменения в ФЗ- 229 «Об исполнительном производстве», согласно которому банкам и судебным приставам запрещается списывать социальные выплаты для погашения долгов. По закону, напомним, в счет оплаты у должника могут удерживаться 50% доходов, однако взыскание не может быть обращено на социальные выплаты на детей, пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами, компенсации за проезд и лекарства. Подобный запрет действовал и ранее, пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин при принятии соответствующих поправок, но проблема заключалась в том, что приставы и кредитные организации видели лишь счет должника без указания, какие выплаты туда поступили.

Поэтому с лета 2020 года Пенсионный фонд России должен кодировать выплаты, с которых запрещено списывать долг.



Тем не менее, выяснил «Ъ», в ряде регионов продолжают списывать со счетов родителей пенсии детей-инвалидов. Больше всего обращений в «Ъ» поступило из Челябинской области. Так, одна из жительниц региона сообщила, что на карте, «на которую приходит пенсия ребенка, полный арест с июля 2020 года»: «Была поручителем по кредиту у бывшего мужа, он должник, а снимают с меня». «Я мама двух детей-инвалидов, — сообщает еще одна жительница Челябинской области, у которой арестованы счета.— У меня долговые обязательства, два исполнительных листа в “Сбере”. Пристав отказывается снимать арест, банк ничем помочь не может, рекомендует либо номинальный счет, либо кодировать выплаты».

Женщина обратилась в региональное отделение ПФР с просьбой промаркировать пенсии детей, но ей ответили, что «кодируется только пенсия по потере кормильца, а пенсию по инвалидности банк имеет право удерживать».

«У меня с пенсии по инвалидности на ребенка приставы снимают 50%, — сообщила еще одна мать ребенка-инвалида.— Ходила к приставам со справками из Пенсионного фонда, приставы сказали, что они арест не снимают, отправили в банк. В банке сказали, что не видят, какая именно пенсия пришла, на ребенка или моя, якобы ПФР проставил не тот код. Деньги продолжают снимать».

Жительница Москвы сообщила, что с нее списывали долги за электричество, «которое не оплачивал сосед по коммунальной квартире»: «Суд без нашего присутствия решил взыскать с обоих квартиросъемщиков, а служба судебных приставов СЗАО решила списать со счета — мой и ребенка-инвалида. Говорят, что если захочу вернуть часть суммы, то пойду в суд и напишу заявление на возврат соседом части суммы». Жительница Башкирии сообщила, что 12 августа 2020 года судебные приставы списали половину пенсии ребенка за ее долг: «Я писала две жалобы к приставам о неправомерности их действий, на что ответа пока не получила. Устно же пристав сообщила мне, что если бы сумму арестовывать и списывать было нельзя, то никто бы ничего не сделал. Деньги вернули в конце сентября».

Жительница Коми сообщила «Ъ», что в июне у ее ребенка была списана пенсия: «Обращалась к приставам через сайт и лично, обещали вернуть и обманули. Также по телефону обращалась в Сбербанк с претензией, но бесполезно». Жительница Крыма сообщила, что получает детское пособие на двух детей: «Суд и приставы уже несколько раз арестовывали карту и снимали деньги с обоих, последний раз в августе. При обращении к ним говорят, что не знают, что это выплата из ПФР, пособие по инвалидности».

«Пришлось побегать для возврата незаконно списанных денег, — рассказала жительница Белгородской области.— Были возвращены после составления и представления иска к банку. А еще приставы—исполнители по принудительному взысканию задолженности по алиментам делают перечисление на “номинальный счет” (открывается одним лицом, а денежные средства принадлежат другому лицу, используется для зачисления социальных выплат.— “Ъ”) с нарушениями, не указывают в назначении платежа “алименты”, и мои дети на законных основаниях их получить не могут, так как по платежному поручению идет возврат плательщику».

В ответе Сбербанка на одну из жалоб сообщается, что финансовая организация не вправе самостоятельно прекратить взыскания со счетов, пока не поступит постановление об отмене взыскания.

На повторное обращение в банке сообщили, что «ответственность за правильное указание кода лежит на организации—отправителе выплат», а код, указанный организацией, соответствовал маркировке общего дохода. Для корректировки заявительнице посоветовали обратиться в ПФР. Однако в региональном отделении фонда по Челябинской области на просьбу исправить кодировку предложили открыть номинальный счет. Другой заявительнице в этом регионе в отделении ПФР ответили, что «социальные пенсии не входят в вид доходов, на которые не может быть обращено взыскание»: «В связи с тем, что судебные приставы наложили арест на ваш расчетный счет, в банке производятся удержания с вашего счета, а не с пенсии детей». Этой заявительнице также предложили открыть номинальный счет.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила «Ъ», что соцвыплаты обязаны маркировать соответствующим кодом, а нарушения этого правила — «повод для пристального внимания прокуратуры».

«Мы не сторонники позиции злонамеренного нарушения закона со стороны ПФР, поэтому полагаем, что такие случаи происходят из-за недостаточной компетентности и информированности отдельных сотрудников, — отметила она.— Предложения гражданам оформить отдельный номинальный счет, на наш взгляд, подтверждает предположения. Во-первых, такие предложения незаконны. Во-вторых, эти счета также подвергаются проверкам, чтобы должники не могли сокрыть имеющийся доход».

Лазарева напомнила, что «в связи с пандемией и ограничениями многие семьи лишились доходов полностью или частично»: «Многие граждане, даже понимая, что не смогут обслуживать свои обязательства, были вынуждены обращаться за заемными средствами, чтобы просто выжить. В семьях с детьми-инвалидами снижение дохода ощущается еще сильнее, поскольку они обеспечивают не только питание и жилье своим детям, но и необходимые для жизни лекарства, процедуры и уход. Эти семьи просто не имеют возможности снижать свой уровень потребления и урезать расходы».

В Пенсионном фонде России «Ъ» на запрос о необходимости кодировки выплат на детей-инвалидов не ответили, сообщив лишь о «коронавирусных» выплатах (пособии на детей до 16 лет в период пандемии).

В ПФР, однако, отметили, что на такие выплаты «не могут обращаться взыскания»: «Чтобы этого не происходило, начиная с июня такие выплаты маркируются согласно указанию Банка России. Отделения Пенсионного фонда перечисляют средства с учетом этого требования». Также в фонде отметили, что «пока обращений в фонд по поводу удержания средств из выплат на детей не поступало». По просьбе «Ъ» одна из заявительниц, которая ранее жаловалась в региональное отделение, обратилась в федеральный ПФР, но отклика пока нет.

Источник: Ъ