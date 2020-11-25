Сроки новогодних каникул и возможность их продления для школьников в Новосибирской области назвал министр образования

Сергей Федорчук признал, что на дистанционном обучении возникают проблемы и сложности. Но это компромисс в ситуации с распространением коронавируса.

В минобразования Новосибирской области назвали сроки зимних каникул

Вторая четверть началась в школах Новосибирской области на прошлой неделе, около 60% школьников учатся очно, около 40% – дистанционно. Об организации учебного процесса и дальнейших планах по формату учебы рассказал 25 ноября на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, что с 16 ноября дети из малокомплектных школ начали заниматься очно, посещать школу с учетом всех санитарных норм. Ученики 1-5 классов, а также ученики 11 классов обучаются в очном режиме, также с соблюдением санитарных требований. 6-10 классы продолжают учебу в дистанционном формате – около 140 000 школьников.

«Дистанционное обучение – необходимая в данной эпидемиологической ситуации мера, которая позволяет сдерживать быстрое распространение инфекции. Да, при таком формате учебы возникают определенные неудобства, сложности, не всю информацию можно передать ученикам в таком режиме. Но на сегодняшний день это оптимальное компромиссное решение. Мы регулярно мониторим ситуацию, решения об учебе после новогодних каникул будут приниматься на основе складывающейся в регионе обстановки», – отметил Сергей Федорчук.

Говоря о зимних каникулах, министр образования обратил внимание, что они начнутся 29-30 декабря, а завершатся 9-10 января. В настоящий момент не рассматривается вопрос продления зимних каникул, но все будет зависеть от эпидситуации.

Начало учебы в новом формате ежедневно контролируется Правительством региона и министерством образования. При организации очного обучения соблюдаются все необходимые санитарные нормы. В новосибирских школах дистанционное обучение организовано с учетом персонализированного подхода, так, чтобы у ребенка был собственный темп работы, собственное планирование учебной деятельности. В случае возникновения каких-либо технических сбоев во время учебы, они оперативно решаются министерством образования.

Решения о формате продолжения учебы принимались с учетом мнения родителей, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием. При этом существенным влияющим фактором в поиске решения стала пандемия коронавируса. Главным приоритетом в текущих условиях является здоровье детей, учителей, всех работников системы образования.

Ранее в министерстве образования Новосибирской области также сообщили, что дистанционное обучение в новосибирских школах организовано с учетом персонализированного подхода и с применением медицинских требований.