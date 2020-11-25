25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Сроки новогодних каникул и возможность их продления для школьников в Новосибирской области назвал министр образования

18:18 25.11.2020 Фото: Nso.ru
0

Сергей Федорчук признал, что на дистанционном обучении возникают проблемы и сложности. Но это компромисс в ситуации с распространением коронавируса.

% name% title
В минобразования Новосибирской области назвали сроки зимних каникул

Вторая четверть началась в школах Новосибирской области на прошлой неделе, около 60% школьников учатся очно, около 40% – дистанционно. Об организации учебного процесса и дальнейших планах по формату учебы рассказал 25 ноября на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, что с 16 ноября дети из малокомплектных школ начали заниматься очно, посещать школу с учетом всех санитарных норм. Ученики 1-5 классов, а также ученики 11 классов обучаются в очном режиме, также с соблюдением санитарных требований. 6-10 классы продолжают учебу в дистанционном формате – около 140 000 школьников.

«Дистанционное обучение – необходимая в данной эпидемиологической ситуации мера, которая позволяет сдерживать быстрое распространение инфекции. Да, при таком формате учебы возникают определенные неудобства, сложности, не всю информацию можно передать ученикам в таком режиме. Но на сегодняшний день это оптимальное компромиссное решение. Мы регулярно мониторим ситуацию, решения об учебе после новогодних каникул будут приниматься на основе складывающейся в регионе обстановки», – отметил Сергей Федорчук.

Говоря о зимних каникулах, министр образования обратил внимание, что они начнутся 29-30 декабря, а завершатся 9-10 января. В настоящий момент не рассматривается вопрос продления зимних каникул, но все будет зависеть от эпидситуации.

Начало учебы в новом формате ежедневно контролируется Правительством региона и министерством образования. При организации очного обучения соблюдаются все необходимые санитарные нормы. В новосибирских школах дистанционное обучение организовано с учетом персонализированного подхода, так, чтобы у ребенка был собственный темп работы, собственное планирование учебной деятельности. В случае возникновения каких-либо технических сбоев во время учебы, они оперативно решаются министерством образования.

Решения о формате продолжения учебы принимались с учетом мнения родителей, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием. При этом существенным влияющим фактором в поиске решения стала пандемия коронавируса. Главным приоритетом в текущих условиях является здоровье детей, учителей, всех работников системы образования.

Ранее в министерстве образования Новосибирской области также сообщили, что дистанционное обучение в новосибирских школах организовано с учетом персонализированного подхода и с применением медицинских требований.

дистанционное обучение здоровье детей коронавирус пандемия ученики Сергей Федорчук
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы справляетесь с дистанционкой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Пузырь" мешает: свернуть льготную ипотеку из-за роста цен на жилье требует глава Центрабанка
19:15 25-11-2020
Заморозила пенсии россиян Госдума. На какой срок?
19:06 25-11-2020
Заморозила пенсии россиян Госдума. На какой срок?
БердскЛовили ковид-диссидентов в УК и РКЦ Бердска: минЖКХ нагрянуло с рейдами
18:52 25-11-2020
Ловили ковид-диссидентов в УК и РКЦ Бердска: минЖКХ нагрянуло с рейдами
Тревогу и пессимизм заметил Кремль в российском обществе из-за коронавируса
18:45 25-11-2020
Тревогу и пессимизм заметил Кремль в российском обществе из-за коронавируса
Новый орган власти в России закрепили законом по инициативе Путин 1
18:36 25-11-2020
Новый орган власти в России закрепили законом по инициативе Путин
Покупка Киа К5 у официального дилера: к чему стоит присмотреться при приобретении транспортного средства?
18:31 25-11-2020
Покупка Киа К5 у официального дилера: к чему стоит присмотреться при приобретении транспортного средства?
Как выбрать для себя максимально качественный подоконник и почему он имеет большое значение в дизайне интерьера?
18:27 25-11-2020
Как выбрать для себя максимально качественный подоконник и почему он имеет большое значение в дизайне интерьера?
Как найти хорошую работу
18:21 25-11-2020
Как найти хорошую работу
Благоприятные дни по лунному календарю для стрижки в декабре 2020 года
18:20 25-11-2020
Благоприятные дни по лунному календарю для стрижки в декабре 2020 года
Свойства гранита
18:20 25-11-2020
Свойства гранита