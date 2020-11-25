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Покупка Киа К5 у официального дилера: к чему стоит присмотреться при приобретении транспортного средства?

18:31 25.11.2020
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На сегодняшний день многие люди покупают и пересаживаются на новые автомобили.

На сегодняшний день многие люди покупают и пересаживаются на новые автомобили. Они качественные, практичные, а главное – красивые. Точно также случилось с Кией К5, которая только появилась на рынке и уже стала пользоваться огромнейшим успехом. Вся суть модели заключается в ее особых характеристиках и особенностях. Правда, покупать ее лучше на специализированном сайте: https://www.kia78.ru/models/k5/, где представлена она во всей красе, а также по нормальным и вполне демократичным ценам.

В чем заключаются особенности автотранспортного средства?

НоваяКиа К5 разработана с учетом спортивного дизайнерского решения. На ней стремительные обводы кузова очень шикарно смотрятся, как и переходящие линии от крыши к багажному отделению. Абсолютно все задействованные хромированные элементы и оригинальная задняя оптика делают транспортное средство эксклюзивным и красивым. Если смотреть со стороны, то кажется, будто автомобиль сконструирован по трехмерной графике, где его текстура настолько классная, а силуэт настолько спортивный, что машина выделяется своей мощностью и стильностью. В целом, модный и динамичный дизайн еще и подчеркнут разработчиками благодаря внедрению 18-дюймовых дисков.

Что еще нужно учитывать при выборе Киа К5?

Покупка в дилерском центре – наиболее удачный вариант. Вся суть заключается в высоком сервисом обслуживании, которое предлагают все работники салона. Кроме того, они смогут проконсультировать по всем документам, предоставят гарантию, осуществят сделку и так далее.

При покупке авто стоит учитывать то, что он полностью стойкий к любым ударам и нагрузкам, обеспечит безопасное вождение, а внутри салона полную комфортабельность, а вот моторы порадуют своей мощностью. Также, несомненно, что автоматические трансмиссии – это то, что и правда удивит, и приятно порадует многих. Кроме того, в автомобиле есть:

  1. Сидения, которые имеют вентиляцию и подогрев.
  2. Подогрев омывателя и каждого зеркала.
  3. Установлены стеклоподъемники, имеющие электропривод.
  4. Есть кондиционер и конечно же центральный замок.
  5. Всевозможные подушки для безопасности и даже крепления для деток Изофикс, чтобы закрепить детское сидение.
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