Новый орган власти в России закрепили законом по инициативе Путин

Документ прошел третье, окончательное чтение. Инициатива направлена на реализацию новых норм Конституции РФ. Закон призван содействовать президенту при работе с регионами.

Заседание Государственного совета РФ при президенте РФ

ГД приняла в третьем чтении Закон «О Государственном совете Российской Федерации». Он определяет статус Государственного совета как конституционного государственного органа, указываются задачи, функции и принципы его деятельности.

Инициатива была внесена президентом РФ во исполнение поправок в Конституцию.

«Госсовет необходим для России – страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны. Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения», — отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Госсовет дает возможность для «коммуникации, выработки решений с избранными губернаторами», также подчеркивал Вячеслав Володин. «Они представляют разные политические партии, но в рамках Госсовета они будут обсуждать вопросы развития страны», — говорил он. Также председатель ГД напомнил, что Госсовет возглавляется президентом, и он может внести законодательную инициативу по итогам обсуждения на Госсовете.

«Госсовет – это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов», — отметил Председатель ГД.

Что такое Госсовет

Основной задачей Госсовета остается содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти.

Закрепляется новое конституционное полномочие — Государственный совет в пределах своей компетенции участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики, формировании государственной политики в области социально-экономического развития РФ, ее субъектов и муниципальных образований.

Принципы, которыми Госсовет должен руководствоваться при принятии решений, закреплены в отдельной главе. В их числе самостоятельность осуществления органами публичной власти своих полномочий, целесообразность и экономическая обоснованность распределения полномочий и гарантированность финансового обеспечения при передаче полномочий между уровнями публичной власти.