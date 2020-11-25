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Изнасиловали постояльца реабилитационного центра трое его сотрудников

19:57 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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У него отобрали паспорт, телефон, избили и заперли в комнате на первом этаже после того, как он начал высказывать претензии из-за денег. Подозреваемые задержаны.

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В Петербурге задержаны трое сотрудников работного дома, изнасиловавших постояльца

В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин 24, 39, 44, которые подозреваются в насильном удержании, а также изнасиловании 41-летнего мужчины. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения и предъявлении им обвинения.

«По данным следствия, у подозреваемых в ноябре 2020 года произошел конфликт с мужчиной. Далее, действуя совместно по предварительному сговору соучастники незаконно удерживали потерпевшего в квартире одного из домов, расположенных в Красносельском районе города, где избивали последнего, а также совершали в отношении него насильственные действия сексуального характера. 24 ноября потерпевший был освобожден сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении силового ведомства.

По данным портала 78.ru, преступление было совершено центре «Линия Жизни», который официально позиционирует себя как реабилитационный центр для наркоманов и находится в доме № 14 на улице Карла Маркса в поселке Сергиево. Но в реальности, судя по всему, является работным домом, поскольку пострадавший обратился туда объявлению о поиске разнорабочих.

По его словам, он работал на различных объектах в Петербурге и здесь, в доме, где находится центр, и проживал. Неделю назад мужчина потребовал у нанимателей оплату за выполненную им работу, обещая в противном случае пожаловаться. Речь шла о 4,5 тыс. рублей. Тогда наниматели, трое мужчин, отобрали у него паспорт и мобильный телефон, избили и изнасиловали дубинкой, после чего заперли в комнате на первом этаже.

«Он ругался насчет денег. Они, наверное, в это время выпили. Скорее всего, это происходило ночью, когда все спали, потому что никто ничего не слышал», — рассказывают коллеги потерпевшего. По их словам, похожих ситуаций здесь никогда не происходило. Сейчас в доме проживают 12 человек. Руководства на месте не оказалось.

Освободить мужчину удалось благодаря тому, что его брат обратился за помощью в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили мужчину по указанному адресу.

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