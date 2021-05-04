Магнитная буря сегодня 4 мая 2021: метеозависимым людям солнце накануне 6-дневного шторма посылает новый геоудар
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Магнитная буря сегодня 4 мая 2021: метеозависимым людям солнце накануне 6-дневного шторма посылает новый геоудар

5:00:515/4/2021Фото: https://pixabay.com/
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Как облегчить влияние магнитного излучения солнца на человека: читайте советы.

Сейчас солнце готовит уже целый космический шторм, который начнется 12 мая и продлится до 18. Самые мощные удары придутся на 13 и 14 мая
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Будет ли сегодня магнитная буря? По прогнозу ФИАН, 4 мая нас ждет сильный геоудар.

Сила магнитного излучения в рамках G1.

Так вот метеопатам приходится проживать весну 2021 – под постоянными солнечными ударами.

Когда будет геомагнитый шторм в мае 2021?

Сейчас солнце готовит уже целый космический шторм, который начнется 12 мая и продлится до 18. Самые мощные удары придутся на 13 и 14 мая.

Как магнитные бури влияют на человека?

Очень зависимых от геоударов людей, говорят врачи, не так много. Но в последнее время от многих можно слышать, что в день бури они ощущают себя очень плохо – тошнит, болит голова, как бы штормит.

Магнитная буря добавляет стресс нашего организму, который измучен экономическим кризисами и безденежьем. А еще коронавирусом.

В чем выражается воздействие магнитной бури?

-Головные боли и мигрени.

-Скачки артериального давления: и у гипертоников, и у гипотоников.

-Нарушение работы сердца и кровеносной системы.

- Перепады настроения.

-Апатия и упадок сил.

Чаще всего страдают пожилые и дети. В дни сильных магнитных излучений случаются инсульты и инфаркты. К сожалению, человек не может, как выключателем, отключить геоудар.

Как пережить магнитную бурю?

- Больше отдыхайте и исключите большую физическую нагрузку.

-Не пейте алкогольных напитков.

-Принимайте контрастный душ.

-Уходите на другую сторону улицы от конфликтных и агрессивных людей.

-Приминайте таблетки для нормализации давления. Но те, что вам выписал врач.

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