Магнитная буря сегодня 4 мая 2021: метеозависимым людям солнце накануне 6-дневного шторма посылает новый геоудар

Будет ли сегодня магнитная буря? По прогнозу ФИАН, 4 мая нас ждет сильный геоудар.
Сила магнитного излучения в рамках G1.
Так вот метеопатам приходится проживать весну 2021 – под постоянными солнечными ударами.
Когда будет геомагнитый шторм в мае 2021?
Сейчас солнце готовит уже целый космический шторм, который начнется 12 мая и продлится до 18. Самые мощные удары придутся на 13 и 14 мая.
Как магнитные бури влияют на человека?
Очень зависимых от геоударов людей, говорят врачи, не так много. Но в последнее время от многих можно слышать, что в день бури они ощущают себя очень плохо – тошнит, болит голова, как бы штормит.
Магнитная буря добавляет стресс нашего организму, который измучен экономическим кризисами и безденежьем. А еще коронавирусом.
В чем выражается воздействие магнитной бури?
-Головные боли и мигрени.
-Скачки артериального давления: и у гипертоников, и у гипотоников.
-Нарушение работы сердца и кровеносной системы.
- Перепады настроения.
-Апатия и упадок сил.
Чаще всего страдают пожилые и дети. В дни сильных магнитных излучений случаются инсульты и инфаркты. К сожалению, человек не может, как выключателем, отключить геоудар.
Как пережить магнитную бурю?
- Больше отдыхайте и исключите большую физическую нагрузку.
-Не пейте алкогольных напитков.
-Принимайте контрастный душ.
-Уходите на другую сторону улицы от конфликтных и агрессивных людей.
-Приминайте таблетки для нормализации давления. Но те, что вам выписал врач.