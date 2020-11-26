Замечательные яркие поздравления в День благодарения 26 ноября 2020 года

26 ноября 2020 года - День благодарения.
Национальный праздник американцев — День благодарения — отмечается в четвертый четверг ноября. В этот день все люди, побывавшие в сложных жизненных ситуациях, благодарят Бога за ту благосклонность, которую он проявил к ним, не оставив без помощи в трудную минуту. А еще для американцев это сугубо семейный праздник, на который собираются из отдаленных мест родные и близкие и, сидя за одним большим столом возносят слова благодарности.
Когда-то первые переселенцы благодарили Бога за то, что смогли пережить трудную зиму, затем — выражали слова благодарности за то, что нашли общий язык с местными племенами. Позже Джордж Вашингтон считал, что в этот день американцы должны быть благодарны за их Конституцию. Даты всех этих праздников были различны. И, наконец, в 1863 году Авраам Линкольн установил, что отмечать День благодарения будут в четвертый четверг ноября, что в очередной раз в 1939 году подтвердил Рузвельт.
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Сегодня День благодарения,
Сказать «спасибо» мы должны
За мир, за добрые мгновения,
За блага все, что нам даны!
Желаю всем тепла, уюта,
Здоровья, бодрости заряд!
И пусть вам каждая минута
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Желаю в день благодарения
Добра, удачи и везения,
Чтоб был любовью полон дом,
Покой и счастье жили в нем,
Пусть каждый день из года в год
Тепло и радость вам несет!
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Поздравляю с прекрасным праздником. Пускай ваша жизнь будет наполнена уютом, счастьем прекрасных встреч, радостью побед и достижений, огромной любовью и душевным покоем. Желаю стабильного благополучия, крепкого здоровья и большой энергии, чтобы полноценно жить и радоваться жизни. С днем Благодарения!
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В День благодарения
Желаний исполнения,
Удачи и везения,
Любви и вдохновения!
Желаю бесконечно
«Спасибо» выражаю,
Ещё раз поздравляю!
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Я в день благодарения
Скажу «Спасибо!» Богу,
За то, что не бросает
На жизненных дорогах.
Я за родных, любимых
Его благодарю,
За то, что я живу,
Надеюсь и люблю.
За добрый, теплый дом,
Счастливую семью,
За все, что я имею,
Его благодарю.
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В День благодарения
Я благодарю
Всевышнего за мир,
Который я люблю.
Родителям спасибо
Сегодня я скажу,
Что жизнь мне подарили,
В день этот благодарность
Я передам друзьям,
За то, что по земле
Я иду не сам.
Я своим любимым
Спасибо говорю,
За то, что разделили
И от всех живущих
Скажу я в этот праздник,
Спасибо тебе, Господи,
За наш мир прекрасный.
***
На английском языке
Thanksgiving Day —
A silent pray
For all the best.
We look towards
The better life
And say the words
Which give us drive.
Thanksgiving Day —
But anyway
Let’s sing and dance.
***
В день благодарения
Желаю вдохновения,
Во всех делах везения,
Огромного терпения!
Пусть краски осени ярки,
В душе тепло горит,
Дни безмятежны и легки,
Судьба благоволит!
***
С Днём Благодарения,
Добра Вам, везения,
Счастья, понимания,
Достатка, изобилия,
Чтоб не было бессилия,
А только лишь стремление...
С Днём благодарения!
***
В День благодарения
Искренне желаю,
Пускай глаза сияют.
И царит вокруг пусть мир,
Гармония, удача,
Щедрый стол и весел пир,
И станет жизнь богаче.
И будет благостью полна,
Покоем, светом, ласкою,
Становилась сказкою!
***
Я с Днем благодарения
Спешу поздравить вас,
Индейка на столе
Уж поджидает нас.
Благодарю я Бога
За то, что со мной рядом
Все те, кого люблю.
За то, что дарит жизнь
Счастливые мгновения,
Я говорю «Спасибо!»
В День благодарения.
Источник: pozdravok.ru