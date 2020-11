Замечательные яркие поздравления в День благодарения 26 ноября 2020 года

День благодарения - 26 ноября 2020 года

26 ноября 2020 года - День благодарения.

Национальный праздник американцев — День благодарения — отмечается в четвертый четверг ноября. В этот день все люди, побывавшие в сложных жизненных ситуациях, благодарят Бога за ту благосклонность, которую он проявил к ним, не оставив без помощи в трудную минуту. А еще для американцев это сугубо семейный праздник, на который собираются из отдаленных мест родные и близкие и, сидя за одним большим столом возносят слова благодарности.

Когда-то первые переселенцы благодарили Бога за то, что смогли пережить трудную зиму, затем — выражали слова благодарности за то, что нашли общий язык с местными племенами. Позже Джордж Вашингтон считал, что в этот день американцы должны быть благодарны за их Конституцию. Даты всех этих праздников были различны. И, наконец, в 1863 году Авраам Линкольн установил, что отмечать День благодарения будут в четвертый четверг ноября, что в очередной раз в 1939 году подтвердил Рузвельт.

***

Сегодня День благодарения,

Сказать «спасибо» мы должны

За мир, за добрые мгновения,

За блага все, что нам даны!

Желаю всем тепла, уюта,

Здоровья, бодрости заряд!

И пусть вам каждая минута



Несет гармонию и лад!

***

Желаю в день благодарения

Добра, удачи и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!

***

Поздравляю с прекрасным праздником. Пускай ваша жизнь будет наполнена уютом, счастьем прекрасных встреч, радостью побед и достижений, огромной любовью и душевным покоем. Желаю стабильного благополучия, крепкого здоровья и большой энергии, чтобы полноценно жить и радоваться жизни. С днем Благодарения!

***

В День благодарения

Желаний исполнения,

Удачи и везения,

Любви и вдохновения!

Желаю бесконечно



Здоровья Вам сердечно,«Спасибо» выражаю,Ещё раз поздравляю!

***

Я в день благодарения

Скажу «Спасибо!» Богу,

За то, что не бросает

На жизненных дорогах.

Я за родных, любимых

Его благодарю,

За то, что я живу,

Надеюсь и люблю.

За добрый, теплый дом,

Счастливую семью,

За все, что я имею,

Его благодарю.

***

В День благодарения

Я благодарю

Всевышнего за мир,

Который я люблю.

Родителям спасибо

Сегодня я скажу,

Что жизнь мне подарили,



Которой дорожу.В день этот благодарностьЯ передам друзьям,За то, что по землеЯ иду не сам.Я своим любимымСпасибо говорю,За то, что разделилиСо мной судьбу свою.И от всех живущихСкажу я в этот праздник,Спасибо тебе, Господи,За наш мир прекрасный.

***

На английском языке

Thanksgiving Day —



Wonderful rest.A silent prayFor all the best.

We look towards

The better life

And say the words

Which give us drive.

Thanksgiving Day —



Hope for a chanceBut anywayLet’s sing and dance.

***

В день благодарения

Желаю вдохновения,

Во всех делах везения,

Огромного терпения!

Пусть краски осени ярки,

В душе тепло горит,

Дни безмятежны и легки,

Судьба благоволит!

***

С Днём Благодарения,

Добра Вам, везения,

Счастья, понимания,



Всегда во всём внимания!

Достатка, изобилия,

Чтоб не было бессилия,

А только лишь стремление...

С Днём благодарения!

***

В День благодарения

Искренне желаю,



Смеха, радости, везения,Пускай глаза сияют.

И царит вокруг пусть мир,

Гармония, удача,

Щедрый стол и весел пир,

И станет жизнь богаче.

И будет благостью полна,

Покоем, светом, ласкою,



Удивляла чтоб онаСтановилась сказкою!

***

Я с Днем благодарения

Спешу поздравить вас,

Индейка на столе

Уж поджидает нас.

Благодарю я Бога



За мир, за дом, семью,За то, что со мной рядомВсе те, кого люблю.

За то, что дарит жизнь

Счастливые мгновения,

Я говорю «Спасибо!»

В День благодарения.

