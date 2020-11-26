Что обязательно нужно сделать по лунному календарю 26 ноября 2020 года в 12 лунный день

Наши предки считали, что в этот день боги наблюдают за нами, поэтому молитва истинно верующего, сегодня может быть услышана.

Все, что вы просите сегодня, обязательно сбудется

12 лунный день

День спокойствия и тишины, отличная возможность проявить свою связь с Космосом. Все, что вы просите сегодня, обязательно сбудется, займитесь медитацией, мысленно желайте себе исполнения желаний.

Характеристика лунного 12 дня

Сегодня полезно посвятить время духовному развитию, не держите злых мыслей, сдерживайте негативные чувства, совершайте добрые дела. Любовь и сочувствие, мудрость и понимание, милосердие и проявление чистых помыслов, вот девиз сегодняшнего дня.

Одарите любимых и близких подарками и вниманием, по возможности проведите день наедине, приведите в порядок свои мысли. Двенадцатый лунный день, дает нам шанс стать лучше и чище, это время когда можно понять себя, свое предназначение. Вселенная словно испытывает вас, насколько чисты ваши желания, серьезны и важны планы на будущее. Важна сила воли, крепость духа, честность и выдержка, эти качества помогут уладить спорные вопросы и конфликты.

В этот день недопустима спешка и суета, недовольство и обиды, не вмешивайтесь в ход событий, пусть все идет своим чередом.

Наши предки считали, что в этот день боги наблюдают за нами, поэтому молитва истинно верующего, сегодня может быть услышана.

Этот день неблагоприятен для длительных путешествий и даже коротких поездок.

Источник: lunnyesutki.ru