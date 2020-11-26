25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Что обязательно нужно сделать по лунному календарю 26 ноября 2020 года в 12 лунный день

04:20 26.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Наши предки считали, что в этот день боги наблюдают за нами, поэтому молитва истинно верующего, сегодня может быть услышана.

% name% title
Все, что вы просите сегодня, обязательно сбудется

12 лунный день

День спокойствия и тишины, отличная возможность проявить свою связь с Космосом. Все, что вы просите сегодня, обязательно сбудется, займитесь медитацией, мысленно желайте себе исполнения желаний.

Характеристика лунного 12 дня

Сегодня полезно посвятить время духовному развитию, не держите злых мыслей, сдерживайте негативные чувства, совершайте добрые дела. Любовь и сочувствие, мудрость и понимание, милосердие и проявление чистых помыслов, вот девиз сегодняшнего дня.

Одарите любимых и близких подарками и вниманием, по возможности проведите день наедине, приведите в порядок свои мысли. Двенадцатый лунный день, дает нам шанс стать лучше и чище, это время когда можно понять себя, свое предназначение. Вселенная словно испытывает вас, насколько чисты ваши желания, серьезны и важны планы на будущее. Важна сила воли, крепость духа, честность и выдержка, эти качества помогут уладить спорные вопросы и конфликты.

В этот день недопустима спешка и суета, недовольство и обиды, не вмешивайтесь в ход событий, пусть все идет своим чередом.

Наши предки считали, что в этот день боги наблюдают за нами, поэтому молитва истинно верующего, сегодня может быть услышана.

Этот день неблагоприятен для длительных путешествий и даже коротких поездок.

Источник: lunnyesutki.ru

26 ноября 2020 луна лунный день лунный календарь подарки суета фаза луны
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На вас влияют фазы луны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что обязательно нужно сделать по лунному календарю 26 ноября 2020 года в 12 лунный день
04:20 26-11-2020
Что обязательно нужно сделать по лунному календарю 26 ноября 2020 года в 12 лунный день
Замечательные яркие поздравления в День благодарения 26 ноября 2020 года
03:10 26-11-2020
Замечательные яркие поздравления в День благодарения 26 ноября 2020 года
Детальный гороскоп для водолея на 2021 год
02:50 26-11-2020
Детальный гороскоп для водолея на 2021 год
Всемирный день информации отмечается 26 ноября 2020 года: История и обычаи даты
01:50 26-11-2020
Всемирный день информации отмечается 26 ноября 2020 года: История и обычаи даты
Что можно подарить парню на годовщину? 8 идей для подарка
00:50 26-11-2020
Что можно подарить парню на годовщину? 8 идей для подарка
Умер великий форвард Диего Марадона 1
23:48 25-11-2020
Умер великий форвард Диего Марадона
Подложили "свинью": Бузова показала, как сильно ее ненавидят коллеги в шоу "Ледниковый период"
23:20 25-11-2020
Подложили
День благодарения 26 ноября 2020 года отмечают в США: Красивые поздравления и традиции дня
23:12 25-11-2020
День благодарения 26 ноября 2020 года отмечают в США: Красивые поздравления и традиции дня
Выплата 10 000 рублей семьям с детьми до 16 лет: чтобы Новый год почувствовали
22:30 25-11-2020
Выплата 10 000 рублей семьям с детьми до 16 лет: чтобы Новый год почувствовали
В какой цвет одеться каждому знаку зодиака на Новый 2021 год, рассказали астрологи
22:20 25-11-2020
В какой цвет одеться каждому знаку зодиака на Новый 2021 год, рассказали астрологи