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Озвучен размер выплаты за рождение первенца

12:07 26.11.2020 Фото: piqsels
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Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей.

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С 1 января 2020 года изменены критерии получения выплаты в связи с рождением/усыновлением первого ребенка

Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в России в 2020 году составил 11 882 рубля, средства получили более 900 тыс. семей. Об этом говорится в разработанном Минтрудом России проекте распоряжения правительства (есть в распоряжении ТАСС).

"Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей", - говорится в документе.

В проекте распоряжения уточняется, что по состоянию на 1 ноября объем израсходованных средств указанной субвенции составил 90,75 млрд рублей (72,3% от предусмотренного объема). Всего на эти цели в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено почти 126 млрд рублей.

"В соответствии с уточненными расчетами органов исполнительной власти 48 субъектов РФ объем предполагаемой экономии средств субвенции составляет 8,56 млрд рублей", - подчеркивается в документе.

С 1 января 2020 года изменены критерии получения выплаты в связи с рождением/усыновлением первого ребенка. В настоящее время на выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Выплата осуществляется до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в регионе за 2-й квартал предшествующего года.

Источник: ТАСС

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