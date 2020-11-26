Утренний прогноз на 26 ноября: Чем удивит погода жителей Бердска?

Переменная облачность, местами небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -7, -12°С, при прояснениях до -18°С, днем: -4, -9°С.
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На дорогах местами гололедица.
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От редакции
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