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Утренний прогноз на 26 ноября: Чем удивит погода жителей Бердска?

06:30 26.11.2020 Фото: pixabay
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На дорогах местами гололедица.

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На дорогах местами гололедица.

Переменная облачность, местами небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -7, -12°С, при прояснениях до -18°С, днем: -4, -9°С.

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