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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 ноября 2020 в России и мире

07:40 26.11.2020 Фото: pxhere
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Список праздников России и мира 26 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День торта отмечается 26 ноября

• Международный день сапожника
• День переворачивания мира
• День борьбы с ожирением (Anti-Obesity Day)

• День памяти святого Иоанна Златоуста
• Всемирный день информации (World Information Day)
• День печали во благо (Good Grief Day)
• День благодарения (Thanksgiving Day) - США
• День торта (National Cake Day) - США
• День Конституции - Абхазия
• День провозглашения республики - Монголия
• День Конституции - Индия
• День семейной истории здоровья (National Family Health History Day) - США
• День траура (National Day of Mourning) - США
• День Басиджа - Иран
• День без благодарения (Unthanksgiving Day) - США
• Именины у Германа, Ивана, Антонина, Никифора
• Иван Златоуст (Осенние зяби, На Златоуста всё поле пусто)

Важные даты

1904 – в Санкт-Петербурге торжественно открыт Суворовский музей.

1905 – подавлена Старобуянская республика
1917 – основана Национальная Хоккейная Лига (NHL)
1934 – в Новосибирске было открыто трамвайное движение (см. новосибирский трамвай).
1939 – произошёл Майнильский инцидент, ставший формальным поводом для начала Советско-финской войны.
1941 – ударное соединение японского флота под командованием вице-адмирала Тюити Нагумо в строжайшей тайне покинуло базу в заливе Хитокаппу (Касатка) на Курильских островах и направилось к Пёрл-Харбору.
1943 – Воркуте присвоен статус города.
1943 – войсками Белорусского фронта в ходе Гомельско-Речицкой операции освобожден город Гомель
1959 – Сталинградский алюминиевый завод (ныне Волгоградский алюминиевый завод) дал стране первую продукцию.
1959 – окончившийся неудачей старт американского космического аппарата серии «Пионер»: аппарат упал в Атлантический океан.
1980 – необычное крушение вертолёта Ка-27 в Казани c жёсткой посадкой на трамвай посреди площади без жертв.
1988 – стартовал пилотируемый космический аппарат «Союз ТМ-7» с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалёв, Жан-Лу Кретьен).
2003 – последний полёт сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».
2009 – началось вещание телеканала «Страна».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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