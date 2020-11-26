Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 26 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День торта отмечается 26 ноября

• Международный день сапожника

• День переворачивания мира

• День борьбы с ожирением (Anti-Obesity Day)



• День памяти святого Иоанна Златоуста• Всемирный день информации (World Information Day)• День печали во благо (Good Grief Day)• День благодарения (Thanksgiving Day) - США• День торта (National Cake Day) - США• День Конституции - Абхазия• День провозглашения республики - Монголия• День Конституции - Индия• День семейной истории здоровья (National Family Health History Day) - США• День траура (National Day of Mourning) - США• День Басиджа - Иран• День без благодарения (Unthanksgiving Day) - США• Именины у Германа, Ивана, Антонина, Никифора• Иван Златоуст (Осенние зяби, На Златоуста всё поле пусто)

Важные даты

1904 – в Санкт-Петербурге торжественно открыт Суворовский музей.



1905 – подавлена Старобуянская республика1917 – основана Национальная Хоккейная Лига (NHL)1934 – в Новосибирске было открыто трамвайное движение (см. новосибирский трамвай).1939 – произошёл Майнильский инцидент, ставший формальным поводом для начала Советско-финской войны.1941 – ударное соединение японского флота под командованием вице-адмирала Тюити Нагумо в строжайшей тайне покинуло базу в заливе Хитокаппу (Касатка) на Курильских островах и направилось к Пёрл-Харбору.1943 – Воркуте присвоен статус города.1943 – войсками Белорусского фронта в ходе Гомельско-Речицкой операции освобожден город Гомель1959 – Сталинградский алюминиевый завод (ныне Волгоградский алюминиевый завод) дал стране первую продукцию.1959 – окончившийся неудачей старт американского космического аппарата серии «Пионер»: аппарат упал в Атлантический океан.1980 – необычное крушение вертолёта Ка-27 в Казани c жёсткой посадкой на трамвай посреди площади без жертв.1988 – стартовал пилотируемый космический аппарат «Союз ТМ-7» с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалёв, Жан-Лу Кретьен).2003 – последний полёт сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».2009 – началось вещание телеканала «Страна».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend