Какие вакцины можно и нужно ставить при беременности

Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций

В преддверии Дня матери, который отмечается 29 ноября, Роспотребнадзор напоминает о вакцинации для женщин во время беременности и на этапе ее планирования. Во время визита в женскую консультацию для постановки на учет по беременности, не все владеют информацией о вакцинации, которая проводилась в детстве. О заболеваниях, перенесенных в детском возрасте, помнят также далеко не все.

Врачи назначают лабораторные исследования, позволяющие выявить наличие антител к интересующему инфекционному заболеванию. Исходя из этих данных, принимается решение о дальнейшей вакцинации беременной. Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации. Вакцинация не проводится в I триместре беременности, но в случае, если эпидемическая обстановка все-таки требует введения вакцины, вакцинация допустима по рекомендации лечащего врача.

Вакцинация во время беременности

Вакцинация против гриппа проводится ежегодно. Доказано, что вакцинация женщины против гриппа во II и III триместрах беременности обеспечивает детям первых месяцев жизни эффективную защиту против гриппа.

В настоящее время в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" беременные подлежат иммунизации против гриппа в Российской Федерации

Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций. Грипп является инфекционным заболеванием, которое может в случае возникновения осложнений привести к неблагоприятным последствиям, как для самой беременной, так и для её будущего ребёнка. Пневмония – одно из распространенных осложнений гриппа. Во время беременности такое осложнение лечить сложно, так как не все лекарственные средства разрешены к использованию во время беременности.

Ежегодная вакцинация беременных против гриппа не имеет противопоказаний, не оказывает негативного влияния ни на состояние беременной, ни на плод.

Бешенство

Заражение происходит при укусе больным бешенством животным. В связи с тем, что вирус бешенства при развитии инфекции в 100% случаев приводит к летальному исходу, экстренная вакцинация, в том числе беременных, является жизненно необходимой.

Вакцина против бешенства не содержит живых вирусов, поэтому ее применение безопасно. При тяжелых укусах и травмах дополнительно вводится специфический иммуноглобулин.

Категорически нельзя вакцинировать беременных женщин против:

· туберкулеза (БЦЖ);

· менингококковой инфекции;

· кори, краснухи, паротита (КПК);

· ветряной оспы;

· брюшного тифа.

Вакцинация на этапе планирования беременности

Дифтерия, столбняк

Как правило, вакцинация против дифтерии и столбняка проводится взрослому населению 1 раз в 10 лет в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Если в течение последних 10 лет, женщина не вакцинирована против этих инфекций, при планировании беременности ей необходимо сделать очередную ревакцинацию препаратом АДСМ (дифтерийно-столбнячный анатоксин).

Кроме того, в случае травмы, укуса животными проводится экстренная профилактика столбняка по схеме в зависимости от возраста вакцинируемого, характера травмы, даты последней ревакцинации. В данном случае необходимо обратиться в травмпункт, где медицинский работник определит необходимость проведения экстренной профилактики и назначит иммунологический лекарственный препарат.

За 6 месяцев до наступления беременности рекомендуется провести вакцинацию против гепатита В.

Заразиться гепатитом В можно через нестерилизованные медицинские и косметические инструменты (например, во время маникюра), при бытовых контактах с кровью инфицированного человека, при половых контактах и т.д.

Вакцина против гепатита В не содержит живого вируса, она безопасна для плода. Во время беременности вакцинация против гепатита В может быть рекомендована только женщинам, входящим в группу высокого риска по инфицированию гепатитом В (если опасность заражения исходит от кого-то из близких).

За 3-6 месяцев рекомендуется провести вакцинацию против краснухи, кори, паротита (КПК), если сведений о вакцинации нет.

Чем опасны эти инфекции для беременной?

Корь, перенесенная во время беременности, повышает риск преждевременных родов, мертворождений.

Краснуха у беременной часто становится причиной развития аномалий плода, а также может привести к преждевременным родам, выкидышам, мертворождению.

Эпидемический паротит, перенесенный в I триместре беременности повышает риск смертности плода.

За 1 месяц до наступления беременности рекомендуется провести вакцинацию против ветряной оспы.

Инфекция опасна как для самой женщины, так и для плода. Ветряная оспа может вызвать патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития плода.

Вакцинация – это важно. Если Вы планируете беременность – убедитесь в том, что Ваш организм под защитой.

Источник: Роспотребнадзор