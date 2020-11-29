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На сколько дней пропадает обоняния при коронавирусе

04:00 29.11.2020 Фото: pixabay.com
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Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний — самое грозное проявление коронавируса.

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В Роспотребнадзоре обозначили средний срок потери обоняния при коронавирусе

Зараженные коронавирусом россияне в среднем теряют способность чувствовать запахи и вкусы на восемь дней. Такой срок ТАСС обозначила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, потеря обоняния фиксируется в 87 процентах случаев инфицирования. При этом у женщин этот симптом коронавируса встречается чаще, чем у мужчин. Также более половины пациентов жалуются на потерю или искажение вкуса, добавила специалист.
Ранее Пшеничная заявила, что появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний — самое грозное проявление коронавируса. Она призвала при обнаружении этого симптома немедленно обращаться к врачу. По ее словам, в период пандемии о развитии COVID-19 в большинстве случаев свидетельствует сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния. Однако даже такая комбинация клинических признаков встречается и при других заболеваниях.

COVID-19 коронавирус пандемия
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