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Как изменится оплате труда бюджетников: когда это станет известно в 2021 году

12:24 02.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

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Рекомендации содержат как общие подходы, так и с отраслевыми особенностями в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта

Единые рекомендации по оплате труда работникам государственных и муниципальных учреждений на 2021 год подготовили в России, сообщает секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой. Об это пишет ТАСС.

«Участники обсудили проект Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год. Рекомендации были разработаны Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений для обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы», — говорится в сообщении.

Рекомендации содержат как общие подходы, так и с отраслевыми особенностями в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

«Они будут учитываться при разработке нормативно-правовых актов, касающихся оплаты труда работников этих учреждений», — отметили в секретариате.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

зарплата бюджетников
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