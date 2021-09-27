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Пермский стрелок произнес первые слова после отключения от аппарата ИВЛ

7:01:019/27/2021Фото: ТК LIFE SHOT
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Пришедший в сознание Бекмансуров спросил в первую очередь про родителей.

Тимур Бекмансуров

В пятницу 24 сентября, Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), пришел в сознание, и первое о чем поинтересовался, так это о родителях, сообщает «Life».

Как отмечает издание, стрелка отключили от аппарата ИВЛ и молодой человек на данный момент находится в бреду и не понимает своего положения. Как сообщалось ранее, у парня амнезия и тяжелое состояние на фоне пережитых ранений и ампутации ноги. Пациент спросил у врача, есть ли у него родители и где они находятся.

Стоит отметить, что родители парня так и не интересовались его состоянием и ни разу не позвонили в больницу. Зато, напомним, они активно давали интервью журналистам и участвовали в допросе у местного следственного комитета.

Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», 18-летнего стрелка положили в вип-палату и усилили охран, так как к тяжелому пациенту могли прорваться родители погибших детей и устроить самосуд.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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