"Это доктора от Бога": В Бердске врачи-хирурги спасли жизнь молодой пациентке. История из первых уст

Бердчанка Альбина Елькина выразила благодарность медикам городской больницы за своевременное и профессиональное оказание медицинской помощи.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" 28-летняя Альбина, поддержка, которая ей была оказана в БЦГБ, далеко не сравнима с тем, что сделали для нее врачи в одной из платных поликлиник Бердска. По словам Альбины, 23 сентября она почувствовала сильную боль внизу живота. Девушка незамедлительно обратилась в гинекологию Бердска, но в данном отделении болезнь по этой части исключили. Альбине посоветовали обратиться к хирургам.
- Мне дали направление, но перед этим я решила сделать УЗИ брюшной полости в платной поликлинике. Там мне сказали, что ничего у меня нет, нужно выпить но-шпу и ехать домой. Добавили еще, что возможно у меня колики. Я вышла из платной поликлиники и подумала, что все-таки поеду в приемный покой БЦГБ. В итоге, когда я приехала, хирург сразу же меня посмотрел и сказал, что нужно незамедлительно проводить операцию, удалять аппендицит,- рассказала Альбина сегодня, 27 сентября.
Операцию бердчанке провели в день обращения в больницу. По словам Альбины, хирургическое вмешательство длилось 20 минут. Сильной боли девушка не почувствовала. За свою спасенную жизнь она особенно благодарна заведующему хирургического отделения Пьянькову Святославу Игоревичу и заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии Щипанову Василию Юрьевичу.
- Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Василий Юрьевич проводил наркоз. Мне понравилось, что доктор разговаривал со мной, максимально все объяснял, спрашивал и уточнял. До этого у меня было кесарево в Новосибирске и мне есть с чем сравнить. В Бердске эти доктора от Бога. Мне помощь оказали в полной мере. Отношение не только врачей, но и медперсонала на высшем уровне, - подчеркнула Альбина.
Как стало известно, девушка поначалу боялась оказаться в бесплатной поликлинике, но оказалось, что ее опасения были напрасными.
- Гордость берет, что в бесплатной поликлинике все же есть доктора с большой буквы! - высказалась пациентка.
На слова журналиста о том, что многие бердчане жалуются на плачевное состояние палат в ЦГБ Бердска, Альбина Елькина ответила следующим образом:
- Мы понимаем, что это государственное учреждение и оно требует какого-то вложения, но это же зависит не от докторов. Самое важное, что помощь была оказана и меня не отправили домой выпить но-шпу,- произнесла бердчанка.
Сегодня, 27 сентября Альбину выписали из приемного покоя хирургического отделения. Бердчанка желает Святославу Пьянькову и Василию Щипанову профессионального роста и побольше благодарных пациентов!