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"Это доктора от Бога": В Бердске врачи-хирурги спасли жизнь молодой пациентке. История из первых уст

7:30:509/27/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Альбиной Елькиной
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Девушка с острой болью внизу живота обратилась в одну из платных поликлиник города, но там ей сказали, что необходимо лишь попить но-шпу и все пройдет. В государственной поликлинике сообщили, что нужно незамедлительно делать операцию.

Бердчанка благодарна за профессионализм хирургу Святославу Пьянькову

Бердчанка Альбина Елькина выразила благодарность медикам городской больницы за своевременное и профессиональное оказание медицинской помощи.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" 28-летняя Альбина, поддержка, которая ей была оказана в БЦГБ, далеко не сравнима с тем, что сделали для нее врачи в одной из платных поликлиник Бердска. По словам Альбины, 23 сентября она почувствовала сильную боль внизу живота. Девушка незамедлительно обратилась в гинекологию Бердска, но в данном отделении болезнь по этой части исключили. Альбине посоветовали обратиться к хирургам.

- Мне дали направление, но перед этим я решила сделать УЗИ брюшной полости в платной поликлинике. Там мне сказали, что ничего у меня нет, нужно выпить но-шпу и ехать домой. Добавили еще, что возможно у меня колики. Я вышла из платной поликлиники и подумала, что все-таки поеду в приемный покой БЦГБ. В итоге, когда я приехала, хирург сразу же меня посмотрел и сказал, что нужно незамедлительно проводить операцию, удалять аппендицит,- рассказала Альбина сегодня, 27 сентября.

Операцию бердчанке провели в день обращения в больницу. По словам Альбины, хирургическое вмешательство длилось 20 минут. Сильной боли девушка не почувствовала. За свою спасенную жизнь она особенно благодарна заведующему хирургического отделения Пьянькову Святославу Игоревичу и заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии Щипанову Василию Юрьевичу.

- Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Василий Юрьевич проводил наркоз. Мне понравилось, что доктор разговаривал со мной, максимально все объяснял, спрашивал и уточнял. До этого у меня было кесарево в Новосибирске и мне есть с чем сравнить. В Бердске эти доктора от Бога. Мне помощь оказали в полной мере. Отношение не только врачей, но и медперсонала на высшем уровне, - подчеркнула Альбина.

Как стало известно, девушка поначалу боялась оказаться в бесплатной поликлинике, но оказалось, что ее опасения были напрасными.

- Гордость берет, что в бесплатной поликлинике все же есть доктора с большой буквы! - высказалась пациентка.

На слова журналиста о том, что многие бердчане жалуются на плачевное состояние палат в ЦГБ Бердска, Альбина Елькина ответила следующим образом:

- Мы  понимаем, что это государственное учреждение и оно требует какого-то вложения, но это же зависит не от докторов. Самое важное, что помощь была оказана и меня не отправили домой выпить но-шпу,- произнесла бердчанка.

Сегодня, 27 сентября Альбину выписали из приемного покоя хирургического отделения. Бердчанка желает Святославу Пьянькову и Василию Щипанову профессионального роста и побольше благодарных пациентов!

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