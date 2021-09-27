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В Новосибирске мать отсудила 90 000 рублей за нападение питбультерьера на ребенка

8:02:209/27/2021Фото: Pixabay
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Инцидент произошел в подъезде дома.

Питбультерьер

Проверкой правоохранительных органов установлено, что 16 марта 2021 года собака породы питбультерьер, владельцем которой выступает местная жительница, в подъезде многоквартирного дома напала на несовершеннолетнего.

В результате чего у ребенка зафиксированы множественные укусы, здоровью несовершеннолетнего был причинен вред. А все из-за того, что хозяйка не соблюдала правила безопасного выгула домашних животных, в частности, отсутствия у животного намордника.

Таким образом, суд, рассмотрев иск прокурора, требования частично удовлетворил и взыскал компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей.

Пока что решение суда не вступило в законную силу.

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