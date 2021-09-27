В Новосибирске мать отсудила 90 000 рублей за нападение питбультерьера на ребенка

Проверкой правоохранительных органов установлено, что 16 марта 2021 года собака породы питбультерьер, владельцем которой выступает местная жительница, в подъезде многоквартирного дома напала на несовершеннолетнего.
В результате чего у ребенка зафиксированы множественные укусы, здоровью несовершеннолетнего был причинен вред. А все из-за того, что хозяйка не соблюдала правила безопасного выгула домашних животных, в частности, отсутствия у животного намордника.
Таким образом, суд, рассмотрев иск прокурора, требования частично удовлетворил и взыскал компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей.
Пока что решение суда не вступило в законную силу.