Фоторепортаж: что сгорело и с каким ущербом в Бердске за декабрь 2020

Дом сгорел в Бердске

За декабрь 2020 года в Бердске зарегистрировано 18 пожаров, из них: на объектах экономики – 14 пожаров, горение мусора – 4 пожара (в 2019 г. за декабрь зарегистрировано 18 пожаров, из них: 9 пожаров на объектах экономики, горение мусора – 9 пожаров), общее количество пожаров не изменилось, количество пожаров на объектах экономики увеличилось на 55,6%, количество горения мусора уменьшилось на 125,0% или в 2,25 раза. Материальный ущерб от пожаров в декабре 2020 года составил 13 810 000 рублей (в 2019 году 588 500 рублей), материальные потери увеличились в 23,5 раза.

Об обстановке с пожарами в прошлом месяце "Курьер. Среда. Бердск" рассказали в бердском отделе надзорной деятельности 9 января 2021.

За декабрь 2020 года на пожарах в Бердске погиб 1 человек, травмированных не зарегистрировано. В декабре 2019 года в Бердске гибели на пожарах не зарегистрировано, травмирован на пожарах 1 человек. Число погибших увеличилось на 1 случай, число травмированных уменьшилось на 1 случай.

В относительных показателях обстановку с пожарами за отчетный период можно охарактеризовать следующим образом: из 14 пожаров на объектах экономики в жилом секторе Бердска произошло 12 пожаров, пожары произошли в многоквартирных домах, частных домах и в надворных постройках, что составляет 85,7% от общего числа всех пожаров на объектах экономики (за аналогичный период прошлого года на объекты жилого сектора пришлось 44,4% от общего количества пожаров на объектах экономики, 4 пожара в жилом секторе из 9 зарегистрированных пожаров на объектах экономики).

Основные причины пожаров в декабре 2020 года в Бердске:

- короткое замыкание электрооборудования – 6 пожаров, что составляет 42,9% от общего количества пожаров на объектах экономики;

- неосторожное обращение с огнем – 5 пожаров, что составляет 35,8% от общего количества пожаров на объектах экономики;

- неправильное устройство печи (дымохода печи) – 1 пожар, что составляет 7,1% от общего количества пожаров на объектах экономики;

- неосторожность при курении – 1 пожар, что составляет 7,1% от общего количества пожаров на объектах экономики;

- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи – 1 пожар, что составляет 7,1% от общего количества пожаров на объектах экономики.

В декабре 2020 года пожары произошли на объектах города Бердска:



- многоквартирные дома - 4 пожара, что составляет 28,6% от общего количества пожаров на объектах экономики;- частные дома - 4 пожара, что составляет 28,6% от общего количества пожаров на объектах экономики;- надворные постройки - 2 пожара, что составляет 14,3% от общего количества пожаров на объектах экономики;- автотранспорт - 1 пожар, что составляет 7,1% от общего количества пожаров на объектах экономики;- прочие - 3 пожара, что составляет 21,4% от общего количества пожаров на объектах экономики.

Анализ пожаров в Бердске в пятилетней динамике показывает, что наибольшее количество пожаров на объектах экономики в декабре отмечается в 2018 году и в 2020 году (14 пожаров); наибольшее количество горения мусора отмечается в 2017 году (19 пожаров); наибольшее количество погибших на пожарах отмечается в 2017 году (2 человека); наибольшее количество травмированных на пожарах отмечается в 2019 году (1 человек). Наибольший материальный ущерб от пожаров в декабре нанесен в 2020 году (13 810 000 рублей).

Бердск, декабрь 2020

Бердск, декабрь 2020