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На сколько проиндексировали пенсии россиянам: Подробно рассказал глава Минтруда

15:37 09.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Средний размер страховой пенсии по старости с учетом индексации составит 17 541 рубль. Повышение пенсии коснулось 32 млн человек. На эти цели будет направлено 374 млрд рублей.

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Пенсия в среднем увеличилась на 1000 рублей

Доклад Антона Котякова о выплате и индексации пенсий опубликовал Минтруд. Об этом глава ведомства рассказал Владимиру Путину на совещании по социальным вопросам 5 января.

Дословно

Перейду к вопросу выплаты и индексации пенсий. По действующему законодательству с 1 января происходит ежегодная индексация страховых пенсий для неработающих граждан. С 2018 года индексация пенсии обеспечена на уровне, превышающем размер инфляции, и составляет в среднем более 1 тысячи рублей в год – прирост пенсии.

В этом году индексация составила 6,3 процента, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль. Повышение пенсии коснулось 32 миллионов человек. На эти цели будет направлено 374 миллиарда рублей.

Хочу отметить, Владимир Владимирович, что часть пенсионеров уже получили пенсию с учетом указанной индексации в декабре 2020 года. Традиционно пенсии за первые январские дни доставляются досрочно. В конце декабря январские пенсии получили 11 миллионов человек – это 23 процента от общего числа получателей. Начиная с 4 января доставка пенсий осуществляется уже по привычному графику.

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