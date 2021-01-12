Сенсация: Приостановлена концессия с регоператором "Экология-Новосибирск" и министерством ЖКХ в 2021 году. Мусорных полигонов и заводов не будет?

Мусорная реформа провалилась?

Стремительно ворвалась мусорная реформа с 1 января 2019 года в Новосибирскую область. В этот день регион перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально поменял схему работы с коммунальными отходами и выстроил единую на уровне региона систему сбора, вывоза, складирования и утилизации твердых коммунальных отходов. Ранее расходы за вывоз мусора были включены в общую стоимость жилищной услуги. Но с 2019 года в квитанциях появилась отдельная строка по оплате за вывоз мусора. Региональным оператором по сбору и утилизации мусора стала компания "Экология-Новосибирск". Вот уже 2 года она занимается утилизацией мусора. Предполагалось, что благодаря реформе в Новосибирской области появятся мусоросортировочные заводы, сибиряки смогут перейти на раздельный сбор мусора. Но за 2 года чуда так и не случилось.

"Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в "экологию-Новосибирск" в начале 2020 года. А сегодня, 12 января, получил ответ за подписью генерального директора компании Ларисы Анисимовой. И вот что выяснилось:

- В рамках концессионного соглашения, заключенного 22.07.2016 года между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск», запланировано строительство двух новых полигонов и мусоросортировочных комплексов. В настоящее время действие данного соглашения приостановлено, проводятся мероприятий по изменению концессионного соглашения, которые устроят обе стороны, общественность и население региона.

Когда исчезнут горы мусора?

Жители Бердска, Новосибирска, Искитимского района каждый день жалуются на горы мусора вместо чистеньких контейнерных площадок. Причин на это множество. Например, у перевозчика в Искитимском районе попросту не работает техника, когда столбик термометра опускается ниже 30 градусов. Или, например, за новогодние каникулы 2021 жители Новосибирска так захламили помойки, что технику даже пришлось вызывать из Бердска.

Стоит отметить, приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 571-ЖКХ на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 года установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 420,29 руб. за кубический метр. С учетом установленного норматива накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного человека составляет 83,36 руб. в месяц.

С 01.07.2021 по 31.12.202 года установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 439,62 руб. за кубический метр. С учетом установленного норматива накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного человека, который составит 87,19 руб. в месяц.

Договор расторгнут?

Еще в ноябре 20219 года комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель председателя комитета Вадим Агеенко.

Дот этого новосибирские депутаты выразили недовольство работой регионального оператора по ТКО. Они попросили правительство области навести порядок в действиях ООО «Экология-Новосибирск». Парламентарии заявили, что если этого не будет сделано, то они будут настаивать на расторжении договора.

А уже 15 апреля 2020 года на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам принято одно из ключевых решений - наделение регионального правительства полномочиями по смене регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления». В итоге было вынесено следующее решение - рекомендовать Законодательному Собранию Новосибирской области к принятию названного законопроекта в двух чтениях.

Важнейшее нововведение, предлагаемое этим законопроектом, - «дополнено полномочие правительства Новосибирской области, в части утверждение порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», как сказано в пояснительной записке к документу.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский. По его словам, федеральное законодательство позволяет вносить подобные изменения, чтобы региональное Правительство могло расторгать договор с региональным оператором в одностороннем порядке.