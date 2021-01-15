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Кто возит на свалку мусор в Сибири и Бердске, назвала перевозчиков по районам "Экология-Новосибирск"

16:03 15.01.2021, Марина Волкова Фото: Правительство НСО
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Вся деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» базируется на четком соблюдении законодательства и направлена на совершенствование отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона, гласит ответ на запрос "Курьер. Среда. Бердск".

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Мусор возят по новым правилам уже 2 года
Сюжет: Мусорная реформа
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Кто возит на свалку мусор в Сибири и Бердске, назвала перевозчиков по районам "Экология-Новосибирск"Как заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способахЕщё 194 новостей

Вот уже 2 года на территории Новосибирской области работает региональный оператор по сбору и утилизации ТКО в регионе. Им стала компания "Экология-Новосибирск". Но какие компании вывозят мусор на полигон ТКО? В ответе на запрос Курьер. Среда. Бердск" в компании "Экология-Новосибирск" сообщили, что по результатам проведенных электронных аукционов заключены трехлетние договоры на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области с МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» и ООО «ЭкоТранс-Н».

- Муниципальное предприятие обслуживает Кировский, Первомайский, Советский районы города Новосибирска, р.п. Краснообск, р.п Кольцово, а также шесть сельских советов в Новосибирском районе - Барышевский, Березовский, Криводановский, Кудряшовский, Новолуговской и Ярковский, - гласит ответ на запрос редакции за подписью гендиректора компании Ларисы Анисимовой.

ООО «ЭкоТранс – Н» осуществляет транспортирование отходов на территории Новосибирской области, кроме Центрального района Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района. Вышеуказанные муниципальные образования и населенные пункты обслуживает региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экология – Новосибирск». Кстати, в Бердске мусор вывозит "ЭкоСервис".

Вся деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» базируется на четком соблюдении законодательства и направлена на совершенствование отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

мусорная реформа перевозчик сбор и ввоз мусора ТКО
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