Все народные приметы января 2021. Что нам принесет «стужень» в этом году?

Будьте внимательнее—множество январских примет подскажут вам чего ждать от 2021 года

Январь наиболее непредсказуем, является вторым зимним месяцем, отличается самыми крепкими морозами и сильными ветрами, поэтому он получил название «стужень». При этом в народе с давних времен его называли «просинец», так как именно в январе небо перестает быть по-зимнему хмурым, и на нем появляются первые ясные голубые островки. Поэтому зачастую его изображали двуликим: старое лицо смотрело в прошлое, а молодое – в неизвестное, но долгожданное будущее.

Очень редко случается так, что несколько январей подряд одинаково морозные или, наоборот, теплые.