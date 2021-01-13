Все народные приметы января 2021. Что нам принесет «стужень» в этом году?

Январь наиболее непредсказуем, является вторым зимним месяцем, отличается самыми крепкими морозами и сильными ветрами, поэтому он получил название «стужень». При этом в народе с давних времен его называли «просинец», так как именно в январе небо перестает быть по-зимнему хмурым, и на нем появляются первые ясные голубые островки. Поэтому зачастую его изображали двуликим: старое лицо смотрело в прошлое, а молодое – в неизвестное, но долгожданное будущее.
Очень редко случается так, что несколько январей подряд одинаково морозные или, наоборот, теплые.
- Присмотритесь к тому, какие сосульки свисают с крыш – если они длинные и очень частые, то и год будет плодородным.
- Заприметили, что в реках начала убывать вода, значит, предстоит засушливое и жаркое лето.
- От того, насколько холодно в январе, зависит то, сколько пожаров будет летом.
- Крот вылез из своей норы, значит, в майские дни слишком рано переходить на летнюю одежду, так как природа еще покажет свой суровый нрав.
- Если в январе стоит солнечная и теплая погода, то в начале мая ждите холодов и ветров.
- Январские месяцы выдались морозными и бесснежными, значит, лето порадует жарой и отсутствием дождей, но в феврале будет много метелей и снегопадов; теплыми – весна наступит очень рано.
- Заметили, что много прохладных дней, а солнце практически не выглядывает из-за густых облаков – до самой осени можно не ожидать урожая грибов.
- Обратите особое внимание на вторую половину месяца, ведь именно по ней можно понять, насколько богатым будет урожай. Стоит тепло и часто пригревает по-весеннему яркое солнце – природа щедро подарит вам возможность собрать большое количество овощей и фруктов.
- Часто идут сильные снегопады и метут метели – ждите дождливых летних дней.
- По тому, какой снег чаще всего идет в январе, можно определить и то, каким будет грядущее лето. Если он в основном сухой и легкий - засушливым, падает пушистыми хлопьями – дождливым.
- Увидели, что ворона в полдень каркает в северном направлении – скоро похолодает, в южном – потеплеет.
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Источник: magya-online.ru