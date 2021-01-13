Полный список Крещенских примет на 19 января 2021 года

Если на Крещение 19 января утром будет падать снег, это хороший знак, сулящий богатство и хорошее настроение в будущем.

Крещение — большой церковный праздник, с которым связано множество важных традиций

Крещение — большой церковный праздник, с которым связано множество важных традиций. Не обходится этот день и без народных примет различного характера, о которых вам поведают наши эксперты.

С Крещением связано множество традиций и правил, но неотъемлемой частью празднования являются народные приметы. Они не нарушают указаний Церкви и помогают спрогнозировать будущее.

Приметы о погоде на Крещение в 2021 году

Многие слышали о главной примете: на Крещение приходят морозы. Это происходит либо чуть раньше, чуть позднее праздника. Говорят, если на Крещение 19 января и в течение пары дней не наступают морозы, значит, Господь недоволен людьми.

Если на Крещение нет морозов, это также указывает на то, что лето будет крайне ненастным и проблемным, а урожая будет мало.

Ясная погода на Крещение говорит о том, что в конце зимы выпадет немало снега, а весной будут паводки. Это очень хороший знак, поскольку приметы говорят, что в таком случае лето будет благоприятным.

Если на Крещение 19 января утром будет падать снег, это хороший знак, сулящий богатство и хорошее настроение в будущем.

Мороз — это хорошо, но вот если на Крещение дует сильный ветер, это к проблемам в финансовой сфере и в работе.

Очень неблагоприятной приметой является дождь в день Крещения Господня. Если 19 января 2021 года пойдет дождь, можно ждать очень ненастного и неблагоприятного лета.

Другие приметы на 19 января

Считается, что познакомиться с человеком в день этого праздника — к большому счастью. Новые знакомства в этот день сулят много позитива.

Если кто-то из близких людей случайно разбил чашку или тарелку, ждите большого счастья в ближайшие дни.

Если вы куда-то опоздаете в этот день, не расстраивайтесь. Это очень благоприятная примета. Если нарушились планы, ждите большой удачи, хорошего настроения и решения проблем.

19 января лучше не подстригаться. Согласно народным приметам, это может сулить неприятности. Лучше перенести поход в парикмахерскую на другой день.

Многие знают о том, что, загадав желание на падающую звезду, можно ожидать его воплощения в жизнь. Согласно народным приметам, на Крещение даже просто увидеть падающую звезду — к счастью.

Если начать день со стакана святой воды, вас ждет большая удача в ближайшие несколько дней. Это также подарит в дальнейшем крепкое здоровье.

В этот день люди набирают святую воду, поэтому многие традиции и приметы связаны именно с ней. Ранее мы уже рассказывали о том, что можно и что нельзя делать со святой водой. Самая главная примета гласит, что нужно обязательно поделиться ею с теми, у кого нет возможности посетить храм.

Источник: dailyhoro.ru