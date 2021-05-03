Что делать с куличами и яйцами после Пасхи, ответил священник

В светлый праздник Пасхи большинство православных стремятся в храмы для того, чтобы освятить там традиционное угощение: яйца и куличи. Иногда еды оказывается так много, что она попросту портится. Многие люди задаются вопросом, куда деть оставшиеся с Пасхи куличи? На этот вопрос ответил настоятель храма "Живоносный источник" микрорайона Ложок Игорь Затолокин.
Можно ли выбрасывать кулич?
- Если еду освятили в храме, то выбрасывать ее в помойку нельзя,- заверил отец Игорь.
Как утилизировать освященную еду?
- Есть два варианта, можно собрать и принести в храм. Их там утилизируют. Скорее всего сожгут. Или можно еду куда-нибудь закопать на огороде поглубже, где-нибудь под кустиком,- рассказал настоятель храма "Живоносный источник".
Можно ли покормить освященной едой птичек и животных?
- Птичкам, животным отдать еду тоже теоретически можно, но это нужно в определенном месте, где можно еду посыпать. Лучше всего, как я уже сказал, оставшуюся с Пасхи еду закопать,- произнес священник Игорь Затолокин.
Напомним, что Пасха в 2021 году началась 2 мая. Пасхальная неделя продлится до 8 мая, то есть до наступления до Антипасхи или Красной горки.