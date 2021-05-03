Что делать с куличами и яйцами после Пасхи, ответил священник
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Что делать с куличами и яйцами после Пасхи, ответил священник

11:17:135/3/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Иногда еды после праздника оказывается так много, что она попросту портится. Многие задаются вопросом: "А что делать с освященными продуктами?".

Пасхальный кулич символизирует память о том, что Иисус Христос после Воскресения вкушал пищу вместе с апостолами
Сюжет: Православные обряды
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В светлый праздник Пасхи большинство православных стремятся в храмы для того, чтобы освятить там традиционное угощение: яйца и куличи. Иногда еды оказывается так много, что она попросту портится. Многие люди задаются вопросом, куда деть оставшиеся с Пасхи куличи? На этот вопрос ответил настоятель храма "Живоносный источник" микрорайона Ложок Игорь Затолокин.

Можно ли выбрасывать кулич?

- Если еду освятили в храме, то выбрасывать ее в помойку нельзя,- заверил отец Игорь.

Как утилизировать освященную еду?

- Есть два варианта, можно собрать и принести в храм. Их там утилизируют. Скорее всего сожгут. Или можно еду куда-нибудь закопать на огороде поглубже, где-нибудь под кустиком,- рассказал настоятель храма "Живоносный источник".

Можно ли покормить освященной едой птичек и животных?

- Птичкам, животным отдать еду тоже теоретически можно, но это нужно в определенном месте, где можно еду посыпать. Лучше всего, как я уже сказал, оставшуюся с Пасхи еду закопать,- произнес священник Игорь Затолокин.

Напомним, что Пасха в 2021 году началась 2 мая. Пасхальная неделя продлится до 8 мая, то есть до наступления до Антипасхи или Красной горки.

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