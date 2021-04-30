Можно ли работать 2 мая на Пасху-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно

Ежегодно Пасха отмечается в разные даты - это переходящий праздник, относящийся к двунадесятым. Ее дату высчитывают по лунному календарю. В 2021 году Великий праздник будет отмечаться 2 мая.
Православные верующие праздник встречают в храме на праздничном очень торжественном и красивом богослужении, сразу после которого священник освящает принесенную прихожанами пасхальную снедь. Съесть кусочек кулича и яйцо можно сразу тут-же, поскольку силы после Страстной седмицы на исходе, да и отстоять всенощную тяжеловато. После разговения яйцом и куличом можно по приходу домой сразу приступить к праздничной трапезе.
Пасху отмечают пышно и весело. Это праздник большой радости, день победы жизни над смертью. Даже в основной молитве, которая читается очень много и часто на богослужении звучат слова "....смертию смерть поправ...", поскольку умерев на кресте Иисус обрел новую жизнь и дал возможность всему человечеству обрести бессмертие.
Этот праздник не только празднуют с семьей, но и ходят в гости и приглашают гостей к себе.
Что нельзя делать в Пасху?Самый главный запрет на Пасху - это грустить и плакать, быть в плохом настроении, портить его окружающим, печалиться и делать злые и плохие поступки. Ибо все подобное поведение является неуважением к празднику, а значит и к Богу.
Запрещено злоупотреблять алкоголем. Можно выпить немного кагора или просто красного вина. Но перебирать с алкоголем, превращаясь из человека в животное - некрасиво и неуважительно ни к себе, ни к людям, ни к Богу.
Нельзя стелить скатерть, которая в пятнах или рваная. Это считается плохой приметой. Скатерть должны быть белой и новой.
Запрещено на Пасху тяжело работать. Это запрет не распространяется на ваши повседневные и срочные обязанности. Он касается той работы, от которой вы сильно устаете (вам будет совершенно не до веселья и не до празднования), либо той, которую без проблем можно отложить на другой день. Не стоит бояться вымыть пол, если его затоптали, или помыть посуду. Будьте благоразумны в ограничениях.
Нельзя сегодня оплакивать покойных, ходить на Кладбище и устраивать поминки. Также в этот день не проводятся венчания.