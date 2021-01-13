13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Назвали симптомы британского штамма коронавируса у детей врачи

18:00 13.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Около 35% заболевших детей страдают от потери аппетита.

% name% title
Врачи назвали симптомы британского штамма COVID у детей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Назвали симптомы британского штамма коронавируса у детей врачиНаказал штрафом в 25 000 рублей за ковидные нарушения заведующую скорой помощи ЦГБ Бердска Елену Голубкову судЕщё 1128 новостей

У детей, инфицированных британским штаммом коронавируса, имеется несколько отличительных симптомов, пишет Express, ссылаясь на экспертов в области здравоохранения.
Сообщается, что больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

На головную боль жаловались 53% детей с новым штаммом COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе. Высокая температура наблюдается почти у половины детей. На наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Около 35% заболевших детей страдают от потери аппетита.

Источник: RT

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики "съедает" звезду: NASA показали снимки
18:20 13-01-2021
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики
Дата послания Путина Федеральному собранию стала известна
18:20 13-01-2021
Дата послания Путина Федеральному собранию стала известна
Подскочили цены на бензин в Новосибирской области с начала 2021 года
18:09 13-01-2021
Подскочили цены на бензин в Новосибирской области с начала 2021 года
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
18:07 13-01-2021
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
Продлил срок ареста руководителям "Церкви последнего завета" суд Новосибирска
18:05 13-01-2021
Продлил срок ареста руководителям
Назвали симптомы британского штамма коронавируса у детей врачи
18:00 13-01-2021
Назвали симптомы британского штамма коронавируса у детей врачи
Умер звезда сериалов "Дальнобойщик" и "Каменская" Денис Карасев
17:56 13-01-2021
Умер звезда сериалов
Посевной календарь на февраль 2021
17:50 13-01-2021
Посевной календарь на февраль 2021
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
17:49 13-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Предупредили о рисках ухода в наличные эксперты. В чем опасность?
17:45 13-01-2021
Предупредили о рисках ухода в наличные эксперты. В чем опасность?