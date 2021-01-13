Назвали симптомы британского штамма коронавируса у детей врачи

Врачи назвали симптомы британского штамма COVID у детей

У детей, инфицированных британским штаммом коронавируса, имеется несколько отличительных симптомов, пишет Express, ссылаясь на экспертов в области здравоохранения.

Сообщается, что больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

На головную боль жаловались 53% детей с новым штаммом COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе. Высокая температура наблюдается почти у половины детей. На наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Около 35% заболевших детей страдают от потери аппетита.

Источник: RT