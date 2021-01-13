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Путин поручил: Массовая вакцинация всех россиян начнется со следующей недели

20:15 13.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Голикова заявила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Владимир Путин на совещании
Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
"Я прошу <...> готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает <...>. (Необходимо. — Прим. ред.) выстроить соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал глава государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
"До конца января <...> поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", — подчеркнула она.
Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор".
"Спутник V" коронавирус массовая вакцинация совещание Владимир Путин Татьяна Голикова Кабмин
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От редакции

Ваши прогнозы на результаты вакцинации?

Аноним, 13 января 2021 20:34
А сам он привился или нет? (или посмотрит...)

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