Стали известны подробности сюжета сериала "Властелин колец"

В Сети появились детали сюжета предстоящего сериала "Властелин колец", работу над которым Amazon начал три года назад. Синопсис проекта размещен на портале TheOneRing.net.

Действие шоу разворачивается за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.

"Все начнется в достаточно спокойное время, и в центре сюжета несколько персонажей, как уже знакомых зрителям, так и новичков. Они противостоят возрождению зла в Средиземье, пришествия которого многие боялись", — говорится в синопсисе.

Предполагается, что в шоу будет не меньше пяти сезонов из восьми-десяти эпизодов. Режиссер пилотной серии выступил Хуан Антонио Байона. Съемки уже закончились, первая серия находится сейчас на стадии постпродакшена.

Уже известно, что общая стоимость производства проекта превысит один миллиард долларов. Ожидается, что первый сезон выйдет на экраны уже в 2021 году.