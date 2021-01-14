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Прыгнул на капот иномарки полицейский во время погони. Смотрите видео стрельбы. Бердск ли это?

13:52 14.01.2021 Фото: Стоп-кадр с видео
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. На кадрах видно, как водитель иномарки пытается скрыться от сотрудников ДПС. Но отважные правоохранители бросаются на капот автомобиля, стреляют в воздух и толпой пытаются удержать дрифтера. Двор, где происходит событие, уж очень напоминает Микрорайон.

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Место события уж очень похоже на Бердск

Видео с погоней поразило жителей Бердска сегодня, 14 января. На кадрах видно, как водитель иномарки пытается скрыться от сотрудников ДПС. Но отважные правоохранители бросаются на капот автомобиля, стреляют в воздух и толпой пытаются удержать дрифтера. Двор, где происходит событие, уж очень напоминает Бердск.

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Публикация от РИА Биробиджан (@riabir.ru)

Однако на одном из 3 видео можно заметить регистрационный знак автомобиля. Выдали регион места происшествия цифры машине ДПС - 79 регион. Как выяснилось, это еврейский автономный округ. Декорации, столь напоминающие Микрорайон Бердска, из города Биробиджан. В пресс-службе УМВД России по ЕАО сообщили, что водитель задержан. Им оказался ранее привлекавшийся за управление транспортом в нетрезвом виде мужчина. Водительских прав при нем не оказалось.

биробиджан погоня полицейский на капоте
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