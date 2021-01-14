Поджег своего друга в гараже житель Новосибирска. Мужчина скончался

Мужчина стал наносить потерпевшему удары по голове, после чего взял в гараже хранившуюся канистру с бензином и облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью, затем поджег

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По версии следователей отдела регионального СКР, вечером 9 августа 2020 года в гараже гаражно-строительного кооператива «Сибирь» (г. Новосибирск, ул. Игарская, 68) между обвиняемым и его 40-летним знакомым произошёл конфликт. Злоумышленник был не доволен тем, что знакомый употребляет спиртное.

Мужчина стал наносить потерпевшему удары по голове, после чего взял в гараже хранившуюся канистру с бензином и облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью, затем поджег. Спустя два дня потерпевший скончался в больнице от ожога пламенем.

Обвиняемый частично признал вину в содеянном.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Источник: Прокуратура Новосибирской области