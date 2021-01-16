Розыск: Подозреваемого в мошенничестве ищет полиция и просит помощи у жителей Новосибирска

Предполагается, что Михаил Евменов совершал преступления на территории Центрального района. Сообщившим о его местонахождении гарантируется конфиденциальность.

Внимание, розыск!

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по Новосибирску разыскивается Евменов Михаил Александрович 17.10.1977 года рождения, который подозревается в совершении мошенничеств на территории Центрального района Новосибирска. Об этом 16 января сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-21-65, 8-913-372-59-06. Конфиденциальность гарантируется.